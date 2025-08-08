R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ F d I è p r o n t a a l l a s f i d a i m p e g n a t i v a d i p a r l a r e a i r o m a n i , d i s c r i v e r e i n s i e m e a g l i a l l e a t i u n p r o g r a m m a a m b i z i o s o , d i f a r u s c i r e i c i t t a d i n i d a l l a r a s s e g n a z i o n e e d a l l a c o n v i n z i o n e c h e i m a l i d i R o m a s i a n o g e n e t i c i . L a c o a l i z i o n e s c e g l i e r à i n u n t e m p o r a g i o n e v o l e i l m i g l i o r c a n d i d a t o s i n d a c o . I o i n c a m p o ? I l p r e s i d e n t e M e l o n i s a p r à i n d i v i d u a r e i n s i e m e a g l i a l l e a t i i l c a n d i d a t o m i g l i o r e : i o p e n s o c h e n e s s u n o , n e l l a c l a s s e d i r i g e n t e d i F d i , s e i n d i c a t o , s i t i r e r e b b e i n d i e t r o " . L o h a d e t t o P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d e l p a r t i t o p e r i l L a z i o , i n u n ’ i n t e r v i s t a a l I l S o l e 2 4 O r e . Q u a n t o a l d d l p e r R o m a C a p i t a l e o s s e r v a : " I l d i s e g n o d i l e g g e c o s t i t u z i o n a l e s u R o m a C a p i t a l e è u n a m a g n i f i c a n o t i z i a p e r l a c i t t à e p e r l ’ I t a l i a . C i v o l e v a i l c o r a g g i o d e l p r e s i d e n t e M e l o n i p e r t a g l i a r e q u e s t o t r a g u a r d o . A t t r i b u i r e p i ù p o t e r i a R o m a r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o a n c h e c u l t u r a l e . L a c i t t à p o t r à l e g i f e r a r e s u u n d i c i m a t e r i e , o f f r e n d o t e m p e s t i v a m e n t e a i c i t t a d i n i l e r i s p o s t e c h e f i n o r a s o n o m a n c a t e , s e n z a p i ù r i m p a l l i t r a C o m u n e e R e g i o n e ” . “ G u a l t i e r i i n v i t a a l a v o r a r e t u t t i i n s i e m e ? P e r m e t t e t e m i u n a b a t t u t a : s c i m m i o t t a n d o i l “ G i u s e p p i ” d i T r u m p r i f e r i t o a C o n t e , c h i e d e r e i a “ R o b e r t i " : p a r l a i l G u a l t i e r i s i n d a c o o i l G u a l t i e r i m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a d e l g o v e r n o C o n t e 2 ? P e r c h é c i s o n o a g l i a t t i d e c i n e e d e c i n e d i i n t e r v e n t i d i F d I e m i e i c h e , i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , i n c a l z a v a m o G u a l t i e r i n e l l e a u d i z i o n i s u l P n r r p e r c h é p e n s a s s e a R o m a . N e l l a p r i m a s t e s u r a d e l P i a n o n o n c ’ e r a n o f o n d i p e r l a C a p i t a l e . N o i p r o p o n e m m o s e i m i l i a r d i , u n o a l l ’ a n n o , e d e t t a g l i a m m o p e r c o s a , d a l T p l a l l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a . A v r e b b e s i g n i f i c a t o n o n s o l o a s s i c u r a r e r i s o r s e a R o m a , m a a g g a n c i a r l e a l l a c o r s i a p r e f e r e n z i a l e e a l c r o n o p r o g r a m m a s e r r a t o d e l P n r r . R i c e v e m m o u n n o , p o i a r r i v ò i l g o v e r n o D r a g h i e i l s u c c e s s o r e d i G u a l t i e r i , D a n i e l e F r a n c o , a s c o l t ò l e n o s t r e r i c h i e s t e e a l l o c ò c i r c a 5 0 0 m i l i o n i s u l f i l o n e C a p u t M u n d i . U n p a s s o a v a n t i c h e p e r ò n o n c i s o d d i s f a c e v a s i a p e r l a c i f r a s i a p e r c h é c o n t i n u a v a a l e g a r e i f o n d i a l G i u b i l e o . M a a R o m a l e r i s o r s e v a n n o a s s i c u r a t e p e r c h é è l a C a p i t a l e , n o n p e r c h é è l a c i t t à p i ù b e l l a d e l m o n d o o i l c u o r e d e l l a c r i s t i a n i t à . S e n t i r p a r l a r e “ R o b e r t i ” d e l l a n e c e s s i t à d i d a r e p i ù f o n d i a R o m a m i f a a m a r a m e n t e s o r r i d e r e : l a n o s t r a r i c h i e s t a s u l P n r r e r a s t a t a r e s p i n t a p e r c h é a r r i v a v a d a F d I . S e G u a l t i e r i h a c a m b i a t o i d e a , g l i d i c o : b e n v e n u t o t r a c o l o r o c h e n o n i n d o s s a n o l a m a g l i a " .