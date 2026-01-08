R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n t o a c c a d u t o a P r i m a v a l l e è i n a c c e t t a b i l e . E s p l o d e r e c o l p i d i a r m a d a f u o c o c o n t r o l a s e d e d i u n s i n d a c a t o è u n g e s t o d i g r a v i t à i n a u d i t a : v o g l i o e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à a l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e C g i l M a u r i z i o L a n d i n i e a l s e g r e t a r i o r o m a n o N a t a l e D i C o l a . M a d i f r o n t e a g e s t i s i m i l i è u r g e n t e a n c h e a l z a r e l a g u a r d i a : i s i n d a c a t i s o n o u n o d e i p r e s ì d i d e l l a d e m o c r a z i a a d i f e s a d e i d i r i t t i e d e l l a l e g a l i t à , n e s s u n a i n t i m i d a z i o n e n e d e p o t e n z i e r à i l v a l o r e ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .