R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o p i ù d i 1 5 a n n i l a d e s t r a g i o v a n i l e t o r n a a v i n c e r e l a C o n s u l t a p r o v i n c i a l e d e g l i s t u d e n t i d i R o m a . È u n r i s u l t a t o s t o r i c o c h e r i s p e d i s c e a l m i t t e n t e l a n a r r a z i o n e d e l l a s i n i s t r a c h e v o r r e b b e r a c c o n t a r e u n a d e s t r a c o n t r o l a s c u o l a e c o n t r o g l i s t u d e n t i . L a r i s p o s t a p e r ò a r r i v a c h i a r a p r o p r i o d a g l i s t u d e n t i . V o g l i o f a r e g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o a R i c c a r d o M a o l a , n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a p r o v i n c i a l e d e g l i s t u d e n t i , a t u t t i g l i e l e t t i i n c o n s i g l i o e a i r a g a z z i c h e h a n n o c o n q u i s t a t o u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o " . C o s ì F a b i o R o s c a n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e . " R a p p r e s e n t a r e d e c i n e d i m i g l i a i a d i s t u d e n t i r o m a n i - p r o s e g u e - è u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à . L a l o r o v i t t o r i a , o l t r e a d u n n u o v o a v v i s o d i s f r a t t o a l s i n d a c o G u a l t i e r i , e s p r e s s i o n e d i u n a s i n i s t r a r o m a n a b o c c i a t a a n c h e n e l l e s c u o l e , è a n c h e u n m e s s a g g i o c h i a r o e l a m i g l i o r e r i s p o s t a a q u a n t o a c c a d u t o p r o p r i o i e r i a S u s a i n T o s c a n a , d o v e i c e n t r i s o c i a l i h a n n o t e n t a t o c o n l a v i o l e n z a d i i m p e d i r e l a p r e s e n t a z i o n e d i u n l i b r o s u S e r g i o R a m e l l i , u n r a g a z z o d i d e s t r a u c c i s o d a l l ’ o d i o p o l i t i c o " . " D a u n a p a r t e c ’ è u n a s i n i s t r a e s t r e m a c h e a n c o r a o g g i p r o v a a z i t t i r e c h i n o n l a p e n s a c o m e l o r o , d a l l ’ a l t r a c i s o n o i v o l t i p u l i t i d e i g i o v a n i d i d e s t r a : c h e r a c c o l g o n o c o n s e n s i , r i f i u t a n o l a c u l t u r a d e l l ’ i n t i m i d a z i o n e , i s o l a n o l e f r a n g e p i ù v i o l e n t e . S o n o i g i o v a n i c h e c r e d o n o , c h e s i r i m b o c c a n o l e m a n i c h e e h a n n o i l p r i v i l e g i o d i e s s e r e e s e m p i o p e r l a p r o p r i a g e n e r a z i o n e " , c o n c l u d e .