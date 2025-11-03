R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P r i m a d i o g n i c o n s i d e r a z i o n e s u l l e d i n a m i c h e e s u l l e r e s p o n s a b i l i t à d e l c r o l l o , o g g i d o b b i a m o t u t t i c o n c e n t r a r c i a r e c u p e r a r e l ’ o p e r a i o r i m a s t o i n t r a p p o l a t o . A p r i r e o r a f r o n t i p o l e m i c i l o t r o v o d i c a t t i v o g u s t o , s e g n o d i u n c i n i s m o i n a p p r o p r i a t o . A i v i g i l i d e l f u o c o v a l a m i a p i ù p r o f o n d a g r a t i t u d i n e p e r u n i n t e r v e n t o d e s t i n a t o a s a l v a r e i l l a v o r a t o r e i n t r a p p o l a t o e c h e h a r i s c h i a t o d i t r a v o l g e r e t u t t i ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a .