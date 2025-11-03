R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ T r o v o d i s g u s t o s a e r i v o l t a n t e l ’ i r o n i a d e l l a p o r t a v o c e r u s s a M a r i j a Z a c h a r o v a s u l l a t r a g e d i a d e l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a v v e n u t a q u e s t a m a t t i n a a R o m a . B e n e h a f a t t o p e r c i ò l a F a r n e s i n a a c o n v o c a r e l ’ a m b a s c i a t o r e r u s s o p e r c h é d a v v e r o n o n è a c c e t t a b i l e r e s t a r e i n d i f f e r e n t i a t a l i p r o v o c a z i o n i . R i t e n g o c h e d i f r o n t e a s i m i l i , d r a m m a t i c i e v e n t i l ’ u n i c o a t t e g g i a m e n t o c h e s i d o v r e b b e t e n e r e s i a q u e l l o d e l l a v i c i n a n z a u m a n a e d e l l a t o t a l e s o l i d a r i e t à . V o g l i o p e r t a n t o e s p r i m e r e l a m i a v i c i n a n z a a g l i o p e r a i f e r i t i e r i n g r a z i a r e q u a n t i , a c o m i n c i a r e d a i V i g i l i d e l F u o c o , s i s o n o a d o p e r a t i p e r g l i i m m e d i a t i s o c c o r s i . U n g r a z i e d o v u t o a n c h e a l n o s t r o g o v e r n o c h e , c o l m i n i s t r o G i u l i , h a f a t t o s e n t i r e p r o n t a m e n t e l a p r e s e n z a d e l l o S t a t o ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C i n z i a P e l l e g r i n o , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e l D i p a r t i m e n t o t u t e l a v i t t i m e d e l p a r t i t o .