R o m a , 2 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " R i p r e n d o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o F o t i , c h e h a p o s t o i c o m u n i c o m e b a l u a r d o d e l l a d i f e s a d e i p i c c o l i t e r r i t o r i e p u n t o c e n t r a l e n e l l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r g o v e r n a t i v a , c h e d e v e c o i n v o l g e r e a n c h e R e g i o n i e P r o v i n c e i n u n a c c o r d o i n t e r i s t i t u z i o n a l e s u t u t t i i l i v e l l i . A l c i t t a d i n o n o n i n t e r e s s a s e u n p r o b l e m a d e b b a e s s e r e a s s o l t o d a l C o m u n e , d a l l a P r o v i n c i a , d a l l a R e g i o n e o d a l l o S t a t o , i l c i t t a d i n o v u o l e c h e v e n g a r i s o l t o . P e r t a n t o , i p i c c o l i c o m u n i s o n o u n a r i s o r s a d i q u e s t o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o R o b e r t o P e l l a , v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n c i , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , e v e n t o c h e s i è s v o l t o o g g i p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i L a N u v o l a d i R o m a . " I n m o d o p a r t i c o l a r e l e a r e e i n t e r n e c h e s t a n n o r i s c u o t e n d o u n a p r e s e n z a i m p o r t a n t e , s i g n i f i c a t i v a e d i a t t u a z i o n e d e i p r o g e t t i l e g a t i a l P n r r - p r o s e g u e P e l l a - d i c u i o l t r e i l 2 7 % r i g u a r d a n o c o m u n i c o n m e n o d i m i l l e a b i t a n t i , m a q u e l l o c h e n e c e s s i t a n o è a v e r e r e g o l e d i v e r s e , a s e c o n d a d e l l a f a s c i a d e g l i a b i t a n t i ; s e m p l i f i c a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a , p a r i t à d i t r a t t a m e n t o , i n c e n t i v a n d o i l p e r s o n a l e a f f i n c h é p o s s a r i m a n e r e c o n u n p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e i n t u t t i g l i 8 m i l a c o m u n i i t a l i a n i m a , a l l o s t e s s o t e m p o , i n c e n t i v a r e l e u n i o n i d e i s e r v i z i a s s o c i a t i p e r c h é s i p o s s a c o s t r u i r e u n m o d e l l o b a s a t o s u c o m p e t e n z e , s i n e r g i a , a b b a t t i m e n t o d e i c o s t i , m a a n c h e s u l l a s a l v a g u a r d i a d e i t e r r i t o r i , c o m e l e s c u o l e , i p r e s i d i s a n i t a r i , i m e d i c i d i b a s e , l a p r e s e n z a d e g l i u f f i c i p o s t a l i o d e l l e b a n c h e . O g g i , c o n l ' a r r i v o d e l P n r r , c o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , c h e i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i h a l i c e n z i a t o i n q u e s t i g i o r n i , p o t r e m m o , a n c h e a t t r a v e r s o i l l a v o r o p a r l a m e n t a r e , c h e n o r m a l m e n t e v i e n e a s s o l t o a n c h e s u e m e n d a m e n t i d i p r o p o s t a A n c i - s o t t o l i n e a P e l l a - p o t e r t r o v a r e u l t e r i o r m e n t e q u e l l e r i c h i e s t e f r u t t o d i q u e s t o p r o g e t t o P . i . c . c . o . l . i , c h e h a n n o m e s s o i n l u c e n o n s o l o p r o p o s t e , m a d a t i e n u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o d e l l e o p p o r t u n i t à c h e i p i c c o l i p o s s o n o d a r e , m a n e l l o s t e s s o t e m p o a n c h e d i q u e s t e r i s p o s t e c h e a t t e n d i a m o , i n m o d o p a r t i c o l a r e q u e l l a l e g a t a a i s e g r e t a r i c o m u n a l i " . " S o n o c o n v i n t o c h e m o l t e d i q u e s t e p r o p o s t e p o t r a n n o t r o v a r e a t t e n z i o n e , c o m e g i à n e l l a s t e s u r a d e l d e c r e t o l i c e n z i a t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , i n q u e l l e c h e s a r a n n o d e l l e p r o p o s t e e m e n d a t i v e c h e , f r u t t o d e l l a v o r o d i q u e s t i p i c c o l i , c h e d u r a d a o l t r e d u e a n n i , s a r a n n o m e s s i n e r o s u b i a n c o e r e s e a t t u a b i l i n e l l ' u t i l i z z o e n e l l ' a i u t o e s o s t e g n o a t u t t i i s i n d a c i " , c o n c l u d e P e l l a .