R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e g u o c o n a p p r e n s i o n e l ’ e s i t o d e l l e o p e r a z i o n i d i s a l v a t a g g i o d e l l ’ o p e r a i o r i m a s t o s o t t o l e m a c e r i e d o p o i l d u p l i c e c r o l l o d i q u e s t a m a t t i n a d e l l a T o r r e d e i C o n t i a i F o r i I m p e r i a l i . I n a z i o n e a n c h e i r e p a r t i s p e c i a l i U s a r d e i V i g i l i d e l f u o c o , a c u i v a t u t t a l a n o s t r a g r a t i t u d i n e p e r l a c o m p l e s s i t à d e l l e o p e r a z i o n i i n c o r s o c o n i l r i s c h i o d i u n u l t e r i o r e c r o l l o . I l t e m p o p e r f a r e v a l u t a z i o n i e r i f l e s s i o n i n o n è c e r t o o g g i , l ‘ a u s p i c i o è s o l o q u e l l o d i s a l v a r e l a v i t a a l l ’ o p e r a i o r i m a s t o i n t r a p p o l a t o . A g l i a l t r i o p e r a i e s t r a t t i v i v i , d i c u i u n o i n o s p e d a l e , v a t u t t a l a m i a v i c i n a n z a " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a s s i m o M i l a n i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e , T e r r i t o r i o e L a v o r i p u b b l i c i d e l l a C a m e r a .