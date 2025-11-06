R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i s i a m o i n p i a z z a q u i a l l ’ E s q u i l i n o p e r r i b e l l a r c i i n m o d o d e m o c r a t i c o e n o n v i o l e n t o a l l a v i o l e n z a n e o f a s c i s t a c h e s t a d a n d o v i t a a r e i t e r a t i e p i s o d i n e i c o n f r o n t i d i g i o v a n i , d i r a g a z z i e r a g a z z e , e d i f a m i g l i e , c o m e i n q u e s t o c a s o . E d è g r a v i s s i m o c h e c i s i a n o a i v e r t i c i d e l l e i s t i t u z i o n i , e m i r i f e r i s c o a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L a R u s s a , c h i r i v e n d i c a q u e l f i l o n e r o c h e l i c o l l e g a n o n s o l a m e n t e c o n i l M o v i m e n t o S o c i a l e i t a l i a n o , m a c o n c h i n o n s i è r a s s e g n a t o a l l a s c o n f i t t a d e l l ' I t a l i a n e l l a s e c o n d a g u e r r a . N o i p e n s i a m o c h e s u q u e l l a s c o n f i t t a s i s i a c o s t r u i t a l a d e m o c r a z i a i n c u i v i v i a m o ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a R i c c a r d o M a g i .