R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E s p l o s i o n e i e r i s e r a i n u n a f a b b r i c a d i f u o c h i d ' a r t i f i c i o i n p r o v i n c i a d i R o m a , i n l o c a l i t à A l t i p i a n i d i A r c i n a z z o . D u e c i t t a d i n i s t r a n i e r i s o n o r i m a s t i f e r i t i : u n 3 8 e n n e è s t a t o t r a s f e r i t o a l l ' U m b e r t o I d i R o m a e u n 2 6 e n n e è s t a t o t r a s p o r t a t o a l l ' o s p e d a l e d i A l a t r i . E n t r a m b i n o n s o n o i n p e r i c o l o d i v i t a . S u b i t o d o p o l a d e f l a g r a z i o n e c h e h a i n t e r e s s a t o u n p i c c o l o f a b b r i c a t o è d i v a m p a t o u n i n c e n d i o c h e è s t a t o d o m a t o c o n g l i e s t i n t o r i . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i c a r a b i n i e r i , v i g i l i d e l f u o c o p e r l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e l l ' a r e a e i l p e r s o n a l e d e l l o S p r e s a l p e r g l i a c c e r t a m e n t i d i c o m p e t e n z a . L ' a r e a è s t a t a s e q u e s t r a t a . S o n o i n c o r s o l e i n d a g i n i d a p a r t e d e l l a s t a z i o n e d e i c a r a b i n i e r i d i T r e v i n e l L a z i o p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e l l ' a c c a d u t o .