R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à a g l i o p e r a i c o l p i t i d a l c r o l l o d e l l a t o r r e d e i C o n t i a l a r g o C o r r a d o R i c c i e , c o n a p p r e n s i o n e , a u s p i c h i a m o c h e s i a l i b e r a t o a l p i ù p r e s t o l ’ u l t i m o o p e r a i o b l o c c a t o a n c o r a s o t t o l e m a c e r i e . C i s a r a n n o t u t t i i t e m p i e l e m o d a l i t à p e r i n d i v i d u a r e e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à e c o m p r e n d e r e s e q u e s t o c r o l l o p o t e s s e e s s e r e e v i t a t o , m a o g g i è i l g i o r n o n e l q u a l e l e i s t i t u z i o n i d e v o n o f a r e f r o n t e c o m u n e , e d i n q u e s t o s e n s o a n c o r a u n a v o l t a l a C a p i t a l e h a p o t u t o c o n t a r e s u l l a v i c i n a n z a d e l G o v e r n o , p r e s e n t e s u l l u o g o c o n i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i , e s u l l a p r o n t e z z a d e l p e r s o n a l e d e i v i g i l i d e l f u o c o , f o r z e d e l l ’ o r d i n e , p o l i z i a l o c a l e e p r o t e z i o n e c i v i l e , i m m e d i a t a m e n t e g i u n t i s u l l u o g o e d o p e r a t i v i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a D e P r i a m o .