R o m a , 2 0 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - I n a u g u r a t a l a s e d e o p e r a t i v a d e l l a P o l m e t r o n e l l a s t a z i o n e T e r m i n i d i R o m a . L e c h i a v i d e i n u o v i u f f i c i s o n o s t a t e s i m b o l i c a m e n t e c o n s e g n a t e q u e s t a m a t t i n a d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A t a c P a o l o A i e l l i a l q u e s t o r e R o b e r t o M a s s u c c i , a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , d e l C a p o d e l l a P o l i z i a , V i t t o r i o P i s a n i , d e l p r e f e t t o L a m b e r t o G i a n n i n i e d e l s i n d a c o R o b e r t o G u a l t i e r i . L a s e z i o n e d e l l a P o l M e t r o d i R o m a , c h e r i e n t r a n e l l ’ U f f i c i o P r e v e n z i o n e G e n e r a l e e S o c c o r s o P u b b l i c o d e l l a Q u e s t u r a c a p i t o l i n a , d o p o u n a f a s e s p e r i m e n t a l e a v v i a t a a o t t o b r e d e l 2 0 2 4 , g r a z i e a i r i n f o r z i v o l u t i d a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , h a r a g g i u n t o u n o r g a n i c o d i o l t r e 5 0 a g e n t i e d è i m p e g n a t a q u o t i d i a n a m e n t e a p r e s i d i o d e l l e s t a z i o n i d e l l a m e t r o p o l i t a n a , p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e i f e n o m e n i d i i l l e g a l i t à . " A b b i a m o i l p r o p o s i t o d i r a d d o p p i a r e l ' o r g a n i c o p e r a r r i v a r e a 8 0 u n i t à - h a d e t t o P i a n t e d o s i - C r e i a m o u n a s p e c i a l i t à : l a p o l i z i a m e t r o p o l i t a n a . L a m e t r o p o l i t a n a d i R o m a e ' a t t r a v e r s a t a d a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e a l g i o r n o , q u i n d i a v v i c i n i a m o a n c o r a d i p i u ' l e f o r z e d i p o l i z i a a l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i c i t t a d i n i " . L ’ i n i z i a t i v a s i i n q u a d r a n e l l a c o n s o l i d a t a s t r a t e g i a d i p a r t e n a r i a t o t r a A t a c e Q u e s t u r a d i R o m a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e s e m p r e p i ù e l e v a t i g l i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a a b e n e f i c i o d e l s i s t e m a d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . " L a l o g i c a d e l l ’ i n s i e m e è s e m p r e v i n c e n t e - h a d e t t o i l q u e s t o r e M a s s u c c i - D o b b i a m o e s s e r e m o l t o m i s u r a t i q u a n d o s i p a r l a d i i n i z i a t i v e d i s i c u r e z z a m a n o n n a s c o n d o c h e s u q u e s t a c ’ e ’ p a r t i c o l a r e s o d d i s f a z i o n e . L ’ i n t u i z i o n e d e l l a P o l m e t r o c i s t a m e t t e n d o n e l l e c o n d i z i o n i d i m e t t e r e l e m a n i s u u n f r o n t e c r i m i n a l e i n u n l u o g o d o v e s i m u o v o n o m i g l i a i a d i c i t t a d i n i " . " E ' u n u l t e r i o r e p a s s o v e r s o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s i c u r e z z a n e l l a n o s t r a m e t r o p o l i t a n a . A b b i a m o d e c i s o , a l l a v i g i l a d e l g i u b i l e o , d i i s t i t u i r e l a P o l m e t r o s u l m o d e l l o d i M i l a n o - h a d e t t o i l s i n d a c o G u a l t i e r i - È u n s a l t o d i q u a l i t à i m p o r t a n t e , o r a n e f a c c i a m o u n a l t r o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o " . I n u o v i u f f i c i , d i c i r c a 2 5 m q , n e l l a d i s p o n i b i l i t à d i A t a c e o g g e t t o d i u n p r o g e t t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e t a r g e t o r i e n t e d a c u r a d e l l ' a z i e n d a , s i t r o v a n o a l p i a n o - 1 d e l l a S t a z i o n e T e r m i n i , i n p r o s s i m i t à d e l l a b a n c h i n a d e l l a M e t r o p o l i t a n a , e c o n s e n t i r a n n o a g l i a g e n t i d e l l a S e z i o n e P o l m e t r o a n c h e i l m o n i t o r a g g i o l i v e d e l l e t e l e c a m e r e d i v i d e o s o r v e g l i a n z a i n t e r n e a l l ’ h u b l o g i s t i c o . D a l 2 0 2 5 a d o g g i l a S e z i o n e P o l m e t r o h a c a p i t a l i z z a t o u n b i l a n c i o d i o l t r e 3 6 . 7 0 0 p e r s o n e i d e n t i f i c a t e , 7 8 a r r e s t i e 1 9 5 d e n u n c e . " A b b i a m o 5 0 0 0 t e l e c a m e r e , c o n d i v i d i a m o l e a n a l i s i e l e i n f o r m a z i o n i a t t r a v e r s o i l c o o r d i n a m e n t o d e l l a P r e f e t t u r a - h a d e t t o A i e l l i - D e v e c a m b i a r e p r o p r i o l a p e r c e z i o n e d e l l a s i c u r e z z a p e r f a v o r i r e l ' a c c e s s o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o d e i c i t t a d i n i , q u e s t o è i l p u n t o . N o i d o b b i a m o a u m e n t a r e l a q u a l i t à e l a q u a n t i t à d e i n o s t r i s e r v i z i , m a u n a l t r o e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r q u e s t o è a u m e n t a r e i l l i v e l l o d i s i c u r e z z a . L a c o m b i n a z i o n e d i q u e s t i e l e m e n t i f a r à s ì c h e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e c i t t à p o t r à m i g l i o r a r e ” .