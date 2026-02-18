R o m a , 1 8 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i , p r e s s o i l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , l ’ a s s e m b l e a e l e t t i v a d e l C o o r d i n a m e n t o e d e l C o n s i g l i o d i G a r a n z i a M u n i c i p a l e , u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e p e r i l r i n n o v o d e l l e c a r i c h e e p e r l a p r o g r a m m a z i o n e d e l l e a t t i v i t à f u t u r e a s o s t e g n o d e l l a c o m u n i t à . L ’ a s s e m b l e a , s i l e g g e i n u n a n o t a , h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o e d i r i n n o v a t o i m p e g n o v e r s o i l r a f f o r z a m e n t o d e i s e r v i z i e d e l l e a t t i v i t à d e d i c a t e a i c i t t a d i n i a n z i a n i d e l N o s t r o T e r r i t o r i o . “ D e s i d e r o r i n g r a z i a r e s e n t i t a m e n t e V i t t o r i o S m i r o l d o , c o o r d i n a t o r e u s c e n t e p e r i l l a v o r o s v o l t o c o n i m p e g n o e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . - d i c h i a r a a s s e s s o r a a l l e P o l i t i c h e S o c i a l i d e l M u n i c i p i o I , C l a u d i a S a n t o l o c e - I l s u o c o n t r i b u t o è s t a t o f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à e q u a l i t à n e i s e r v i z i o f f e r t i . A l l o s t e s s o t e m p o , r i v o l g o u n c a l o r o s o b e n v e n u t o a G i o v a n n i F i o r e e a l s u o v i c e L e a n d r o R a m b e l l i c e r t a c h e s a p r a n n o p o r t a r e e n t u s i a s m o , c o m p e t e n z a e s p i r i t o d i c o l l a b o r a z i o n e " . A n c h e l a P r e s i d e n t e L o r e n z a B o n a c c o r s i h a v o l u t o e s p r i m e r e i l p r o p r i o a p p r e z z a m e n t o : “ U n v e r o i n b o c c a a l l u p o a n c h e a i n u o v i m e m b r i d e l C o l l e g i o d i G a r a n z i a : A l b e r t o O t t a v i a n o , A n d r e a C o s t a e i n a g g i u n t a c o m e m e m b r i c o n s u l t i v i R i t a M o s c a r e l l i , E n z o F r e s a e V i t t o r i o S m i r o l d o . D o p o l a F i r m a d i t u t t e l e C o n v e n z i o n i A n d i a m o a c o n c l u d e r e t u t t i g l i a d e m p i m e n t i p r e v i s t i d a l R e g o l a m e n t o s u l l e C a s e S o c i a l i d e g l i A n z i a n i e d e l Q u a r t i e r e . I l M u n i c i p i o I c o n t i n u a a i n v e s t i r e n e l l a q u a l i t à d e i s e r v i z i , n e l l a t r a s p a r e n z a d e l l e p r o c e d u r e e n e l r a f f o r z a m e n t o d e g l i s t r u m e n t i d i g a r a n z i a a t u t e l a d e l l a c o m u n i t à ” . I l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o c o n f e r m a c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e u n a g o v e r n a n c e p a r t e c i p a t a , o r i e n t a t a a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e t e r r i t o r i a l i .