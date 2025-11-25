R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o è u n r a p p o r t o c h e g u a r d a a i t e m i d e l l a c u l t u r a e a l l a c r e a t i v i t à d a u n p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , a n a l i z z a n d o d u n q u e i l r u o l o c h e h a n n o l e i m p r e s e , g l i o p e r a t o r i , i l m o n d o d e l t e r z o s e t t o r e e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e n e l c o n t r i b u i r e a c r e a r e v a l o r e ” . S o n o l e p a r o l e d i A l e s s a n d r o R i n a l d i , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C e n t r o S t u d i d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a X V e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ‘ I o s o n o c u l t u r a ’ s v o l t a s i a R o m a . I l r e p o r t è s t a t o r e a l i z z a t o d a l C e n t r o s t u d i T a g l i a c a r n e e d a F o n d a z i o n e S y m b o l a , U n i o n c a m e r e e D e l o i t t e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l c r e d i t o s p o r t i v o e c u l t u r a l e , F o n d a z i o n e F i t z c a r r a l d o , F o r n a s e t t i e c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . “ I l r a p p o r t o s p a z i a n e l l ’ a m p i o c o m p a r t o d e l l a c u l t u r a , d a l p a t r i m o n i o s t o r i c o e c u l t u r a l e f i n o a i v i d e o g a m e s , c o i n v o l g e n d o s i a a t t i v i t à c h e t r a d i z i o n a l m e n t e i d e n t i f i c h i a m o c o m e c u l t u r a s i a a t t i v i t à p i ù p r e t t a m e n t e i n d u s t r i a l i o d e l l e i m p r e s e - a g g i u n g e - . U n t e m a c e n t r a l e è q u e l l o d e l l e c o m p e t e n z e e d e l c a p i t a l e u m a n o , p e r c h é l a c u l t u r a n o n p u ò f a r e a m e n o d e l l e p e r s o n e e d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à . Q u e l l o c u l t u r a l e è i n f a t t i u n m o n d o c h e s i s t a t r a s f o r m a n d o , i n c u i c r e s c e l ’ i m p o r t a n z a s i a d e l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i e g r e e n s i a d i q u e l l e c h e c h i a m i a m o p o w e r s k i l l s , c i o è l e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i , c o m e l a c a p a c i t à d i l a v o r a r e i n g r u p p o e i l p r o b l e m s o l v i n g . L e i m p r e s e h a n n o d i f f i c o l t à a t r o v a r e p e r s o n a l e c h e s o d d i s f i q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e ” .