R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 7 8 0 m i l a t o n n e l l a t e . P i ù d e l l ' e q u i v a l e n t e d e l l e m e r c i m o v i m e n t a t e n e l 2 0 2 4 d a l l ' a e r o p o r t o d i M a l p e n s a . A t a n t o a m m o n t a n o i r i f i u t i g e s t i t i a n n u a l m e n t e d a R m b S p a , a z i e n d a b r e s c i a n a c h e d e b u t t a a E c o m o n d o , l ' e v e n t o l e a d e r n e i s e t t o r i d e l g r e e n e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e , i n F i e r a a R i m i n i . " D a s e m p r e p o r t i a m o a v a n t i n u o v e s f i d e i n u n m o n d o d o v e c i ò c h e s i c r e a n o n f i n i s c e m a s i r i u t i l i z z a " , d i c e l ' a z i e n d a i n u n a n o t a . F o n d a t a n e l 1 9 8 1 a P o l p e n a z z e d e l G a r d a , R m b è p a r t i t a d a l l ' a t t i v i t à d i r a c c o l t a e c o m m e r c i o d i r o t t a m i m e t a l l i c i e i n o l t r e q u a r a n t ' a n n i è a r r i v a t a a e s s e r e u n r i f e r i m e n t o n e l r e c u p e r o e s m a l t i m e n t o d e i r i f i u t i s p e c i a l i . " O g n i a n n o e s t r a i a m o d a m a t e r i a l i c o n s i d e r a t i ' d i s c a r t o ' u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i e l e m e n t i , i n u n p r o c e s s o e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e , c h e f a v o r i s c e u n a c o n t i n u a i n n o v a z i o n e " , s i l e g g e . I l g r u p p o l o m b a r d o n e l 2 0 2 4 h a s o t t r a t t o 5 3 3 m i l a t o n n e l l a t e d i r i f i u t i a l c o n f e r i m e n t o i n d i s c a r i c a e a s s o r b i t o 1 6 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 d a l t r a t t a m e n t o d e l l e c e n e r i p e s a n t i . U n a r e a l t à , R m b , d a p i ù d i 4 0 0 a d d e t t i , c u i v a n n o a g g i u n t i a l t r i 3 0 0 c o l l a b o r a t o r i s e s i c o n s i d e r a n o l e 1 2 s o c i e t à t r a c o n t r o l l a t e e c o l l e g a t e e i v a r i s i t i p r o d u t t i v i i n I t a l i a . N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , f r a 2 0 1 5 e 2 0 2 4 , R m b h a r e - i m m e s s o s u l m e r c a t o o l t r e 3 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m a t e r i e p r i m e g e n e r a t e d a l l a l a v o r a z i o n e d i r i f i u t i s p e c i a l i . I n p a r t i c o l a r e , 1 , 6 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m e t a l l i f e r r o s i , 6 9 4 m i l a t o n n e l l a t e d i p r o d o t t i p e r i n f r a s t r u t t u r e , 5 0 6 m i l a t o n n e l l a t e d i m e t a l l i n o n f e r r o s i e 2 3 6 m i l a t o n n e l l a t e d i p r o d o t t i p e r c e m e n t i f i c i . O l t r e m e t à d e l m a t e r i a l e , i l 5 3 % , è s t a t a u t i l i z z a t a n e l l ' i n d u s t r i a m e t a l l u r g i c a , i l 3 0 , 5 % n e l l ' e d i l i z i a e i l 1 6 , 5 % n e l l a s i d e r u r g i a . I l c u o r e d i R m b è l a p i a t t a f o r m a d a 1 0 0 m i l a m e t r i q u a d r a t i n e l B r e s c i a n o . O g n u n o d e g l i o l t r e 2 0 i m p i a n t i p r o d u t t i v i d e l l ' a z i e n d a m a s s i m i z z a l ’ e f f i c i e n z a d e l r i c i c l o e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e r i d u c e n d o a l m i n i m o l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . U n p i l a s t r o d e l l a c r e s c i t a d e l l ' a z i e n d a è i l s e t t o r e R i c e r c a & s v i l u p p o , g u i d a t o d a l l ' o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e n u o v e t e c n o l o g i e e b r e v e t t i c h e i n c r e m e n t i n o l a q u a n t i t à e l a t i p o l o g i a d i p r o d o t t i E o W , E n d - o f - W a s t e .