R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E c o n o m i a c i r c o l a r e , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e : s o n o l e p a r o l e c h i a v e d e l l ’ i n t e r v e n t o d i G i u s e p p i n a C a r n i m e o , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i E c o p n e u s , d u r a n t e l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i E c o m o n d o 2 0 2 5 a R i m i n i . “ E c o p n e u s è u n a s o c i e t à c o n s o r t i l e s e n z a f i n e d i l u c r o - h a s p i e g a t o C a r n i m e o - c h e s i o c c u p a d e l l a r a c c o l t a e d e l r i c i c l o d e i p n e u m a t i c i f u o r i u s o , c i o è q u e l l i a r r i v a t i a l t e r m i n e d e l l a l o r o v i t a u t i l e . D i a m o n u o v a v i t a a q u e s t o m a t e r i a l e , c o n a p p l i c a z i o n i i n n u m e r o s i s e t t o r i , d a l l ’ e d i l i z i a a l l e i n f r a s t r u t t u r e , d a l l o s p o r t a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ” . N e l 2 0 2 4 , i l c o n s o r z i o h a r a c c o l t o 1 6 8 m i l a t o n n e l l a t e d i p n e u m a t i c i f u o r i u s o ( P f u ) i n t u t t a I t a l i a , s e r v e n d o 1 9 m i l a p u n t i d i g e n e r a z i o n e - t r a g o m m i s t i e o f f i c i n e - e r i s p o n d e n d o a 4 5 m i l a r i c h i e s t e d i r i t i r o . N u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o l ’ e f f i c a c i a d e l m o d e l l o d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a t r a p r o d u t t o r i e o p e r a t o r i , p r e v i s t o d a l d e c r e t o d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e c h e r e g o l a i l s e t t o r e . T r a l e p r i n c i p a l i n o v i t à p r e s e n t a t e a E c o m o n d o , s p i c c a n o i C a m s t r a d e , i c r i t e r i a m b i e n t a l i m i n i m i d e d i c a t i a g l i a s f a l t i m o d i f i c a t i c o n g o m m a r i c i c l a t a , c h e p u n t a n o a r e n d e r e l e i n f r a s t r u t t u r e p i ù s i l e n z i o s e , d u r e v o l i e c o n v e n i e n t i . “ L e s t r a d e r e a l i z z a t e c o n a s f a l t o e g o m m a r i c i c l a t a - h a s o t t o l i n e a t o C a r n i m e o - s o n o p i ù r e s i s t e n t i , r i c h i e d o n o m e n o m a n u t e n z i o n e e c o m p o r t a n o c o s t i i n f e r i o r i p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . È u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e p o s s a c o n i u g a r e b e n e f i c i a m b i e n t a l i e d e c o n o m i c i ” . E c o p n e u s è p r e s e n t e i n f i e r a a n c h e c o n l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e ' L ’ u n i c a t r a c c i a c h e v o g l i a m o l a s c i a r e n e l f u t u r o ' , d e d i c a t a a p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l r i c i c l o e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . “ L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e - h a c o n c l u s o C a r n i m e o - n o n è s o l o u n v a l o r e a m b i e n t a l e , m a a n c h e u n f a t t o r e d i i n n o v a z i o n e , c o e s i o n e s o c i a l e e s v i l u p p o e c o n o m i c o . E c o m o n d o è i l l u o g o i d e a l e p e r c o s t r u i r e , i n s i e m e a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e , u n a f i l i e r a s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e ” .