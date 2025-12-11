R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ D e l l a f i l i e r a d e l r i c i c l o , q u e l l o d e g l i p n e u m a t i c i f u o r i u s o ( P f u ) è u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e : è u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à c h e g e n e r a b e n e f i c i e c o n o m i c i e a m b i e n t a l i t a n g i b i l i p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e ” . C o s ì G i u s e p p i n a C a r n i m e o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i E c o p n e u s , a l l ’ A d n k r o n o s m e n t r e è i n c o r s o o g g i a M i l a n o l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e s u l R i c i c l o . L a c o n f e r m a a r r i v a d a i n u m e r i . “ D a g e n n a i o a f i n e n o v e m b r e 2 0 2 5 , E c o p n e u s , s o c i e t à s e n z a s c o p o d i l u c r o p e r i l t r a c c i a m e n t o , l a r a c c o l t a , i l t r a t t a m e n t o e i l r e c u p e r o d e i P n e u m a t i c i F u o r i U s o , c o s t i t u i t a d a i p r i n c i p a l i p r o d u t t o r i d i p n e u m a t i c i o p e r a n t i i n I t a l i a h a g e s t i t o o l t r e 1 8 0 m i l a t o n n e l l a t e d i P f u . U n r i s u l t a t o p i e n a m e n t e i n l i n e a p e r s u p e r a r e e n t r o l a f i n e d e l l ’ a n n o i l t a r g e t d i l e g g e d e l 2 0 % , r i s p o n d e n d o c o s ì a l l a r i c h i e s t a d i e x t r a r a c c o l t a f o r m u l a t a d a l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a . È u n t r a g u a r d o c h e c o n f e r m a l a c a p a c i t à d i E c o p n e u s d i o p e r a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à , e f f i c i e n z a e f l e s s i b i l i t à , m e t t e n d o s e m p r e a l c e n t r o l a t u t e l a a m b i e n t a l e e l ’ i n t e r e s s e c o l l e t t i v o ” , s p i e g a C a r n i m e o r i c o r d a n d o c h e , i n t e r m i n i d i b e n e f i c i t a n g i b i l i , “ l ’ a t t i v i t à p r o m o s s a d a E c o p n e u s p e r m e t t e d i e v i t a r e , o g n i a n n o , c i r c a 9 5 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 e d i g e n e r a r e u n b e n e f i c i o e c o n o m i c o s t i m a t o i n q u a s i 7 5 m i l i o n i d i e u r o ” . G u a r d a n d o a l f u t u r o , “ l e s f i d e c h e i l s i s t e m a d e i P f u s i t r o v a a d a f f r o n t a r e s i m a n i f e s t a n o a p i ù l i v e l l i , d a t a l a c o m p l e s s i t à d e l l a f i l i e r a , e r i g u a r d a n o : l a f r a m m e n t a z i o n e d e l p a n o r a m a d e g l i a t t o r i c o i n v o l t i , l e c o p e r t u r e t e r r i t o r i a l i d i s o m o g e n e e e l ’ i n g r e s s o i l l e g a l e s u l m e r c a t o d i u n a q u o t a d i p n e u m a t i c i c h e e l u d o n o i l v e r s a m e n t o d e l c o n t r i b u t o a m b i e n t a l e ” . P e r i l d g d i E c o p n e u s , s i t r a t t a d i “ u n p u n t o i m p o r t a n t e : r i d u r r e i l n u m e r o d i o p e r a t o r i s i g n i f i c h e r e b b e f a v o r i r e u n a c o n c o r r e n z a s a n a , a s s i c u r a n d o a l c o n t e m p o u n a m a s s a c r i t i c a s u f f i c i e n t e p e r g e s t i r e i P f u i n m o d o e f f i c a c e , c o n s t a n d a r d u n i f o r m i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . C o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o d e l n e r o e a u m e n t a r e l ’ e f f i c i e n z a o r g a n i z z a t i v a s o n o p a s s i c h i a v e p e r r e n d e r e l a f i l i e r a p i ù e q u a , s o s t e n i b i l e e d e f f i c a c e ” . I n o l t r e , “ s e r v e u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l s i s t e m a , p e r g a r a n t i r e u n i f o r m i t à d i o p e r a t i v i t à e m a g g i o r e t r a s p a r e n z a . I n q u e s t o s e n s o , l ’ a v v i o d e l R e n a p - i l R e g i s t r o n a z i o n a l e d e i p r o d u t t o r i i s t i t u i t o d a l M a s e - p o t r à c o n t r i b u i r e i n q u e s t a d i r e z i o n e ” . D a c o n s i d e r a r e , p o i , a n c h e “ l a g r a n d e s f i d a d i a p r i r e n u o v i m e r c a t i p e r l a g o m m a r i c i c l a t a e q u e l l a d i u n a p r o f o n d a s e n s i b i l i z z a z i o n e c u l t u r a l e : d o b b i a m o f a r c o m p r e n d e r e c h e u n P f u n o n è u n p r o d o t t o d a s m a l t i r e , m a u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a d a v a l o r i z z a r e . E c o p n e u s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n u n i v e r s i t à , a m m i n i s t r a z i o n i e p a r t n e r i n d u s t r i a l i , è i n p r i m a l i n e a p e r s u p e r a r e q u e s t e s f i d e e r e n d e r e l a c i r c o l a r i t à u n a r e a l t à d i f f u s a e r i c o n o s c i u t a d a t u t t i ” . L a g o m m a r i c i c l a t a d a P f u p u ò e s s e r e , i n f a t t i , i m p i e g a t a i n n u m e r o s i s e t t o r i ( a p p l i c a z i o n i s p o r t i v e , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , a s f a l t i , i s o l a n t i a c u s t i c i , e c c . . . ) . C o n g l i a s f a l t i m o d i f i c a t i g r a z i e a l l ' u t i l i z z o d e l p o l v e r i n o d i g o m m a r i c i c l a t a “ s t i a m o c o s t r u e n d o u n ' i n f r a s t r u t t u r a s t r a d a l e p i ù r e s i l i e n t e , s i c u r a e s i l e n z i o s a c h e , a d o g g i , è u n a r e a l t à p r e s e n t e s u o l t r e 9 0 0 k m d i s t r a d e i n I t a l i a . L ’ u t i l i z z o d e l l a g o m m a n o n s o l o g a r a n t i s c e u n a d u r a t a d i 2 - 3 v o l t e s u p e r i o r e a l l ’ a s f a l t o t r a d i z i o n a l e , r i d u c e n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i c o s t i d i m a n u t e n z i o n e p e r l e P u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i , m a m i g l i o r a a n c h e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , d i m i n u e n d o l ' i n q u i n a m e n t o a c u s t i c o . È u n a s o l u z i o n e m a t u r a e a l l ' a v a n g u a r d i a c h e c o m b i n a d u r a b i l i t à , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : u n v e r o i n v e s t i m e n t o p e r i l P a e s e ” .