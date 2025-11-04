R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a b r i l l a n e l l a g e s t i o n e d e l r i c i c l o , m a r e s t a a n c o r a u n P a e s e a d u e v e l o c i t à n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i . È i l q u a d r o t r a c c i a t o d a S t e f a n o B e s s e g h i n i , p r e s i d e n t e d i A r e r a , i n t e r v e n u t o o g g i a l c o n v e g n o ' I l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a r e g o l a z i o n e d e l c i c l o d e i r i f i u t i : i n u o v i p r o v v e d i m e n t i d i A r e r a ' , i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i E c o m o n d o a R i m i n i . “ L a c o s a v e r a - h a d i c h i a r a t o B e s s e g h i n i - è c h e n e l l a g e s t i o n e d e l r i c i c l o , i n p a r t i c o l a r e d i c e r t e m a t e r i e , l ’ I t a l i a b r i l l a . B r i l l a f o r s e u n p o ’ p e r n e c e s s i t à , p e r c h é s t o r i c a m e n t e , e s s e n d o u n P a e s e p o v e r o d i m a t e r i e p r i m e , h a s v i l u p p a t o n e l t e m p o c i c l i i n d u s t r i a l i d i e c c e l l e n z a ” . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o r i t à , i l s i s t e m a n a z i o n a l e p u ò c o n t a r e s u u n p a t r i m o n i o c o n s o l i d a t o d i i m p i a n t i , l o g i s t i c a e c a p a c i t à d i g e s t i o n e e c o n o m i c a d e l r i f i u t o , c h e s i s t a e s t e n d e n d o a n c h e a l s e t t o r e d e i r i f i u t i u r b a n i . “ L a c r e s c i t a d e l b i o m e t a n o e l ’ u t i l i z z o e n e r g e t i c o d e i r i f i u t i - h a a g g i u n t o - d i m o s t r a n o c h e s i a m o i n g r a d o d i i n d i v i d u a r e s p a z i d i m i g l i o r a m e n t o e d i a v a n z a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o ” . R e s t a p e r ò a p e r t a u n a s f i d a c r u c i a l e : q u e l l a d e l l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i . “ A b b i a m o u n v e r o e u n i c o p r o b l e m a - h a s o t t o l i n e a t o B e s s e g h i n i - o v v e r o l a g r a n d e d i f f e r e n z a t r a a r e e d e l P a e s e c h e s m a l t i s c o n o i n d i s c a r i c a m e n o d e l 5 % d e i r i f i u t i e a l t r e c h e s o n o a n c o r a s o p r a i l 7 0 % . È u n a d i s p a r i t à s u c u i b i s o g n a l a v o r a r e m o l t o , p e r c h é i l p e r c o r s o v e r s o u n s i s t e m a c i r c o l a r e d e v e e s s e r e o m o g e n e o e i n c l u s i v o ” . I l c o n v e g n o è s t a t o a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l p e r c o r s o d i r e g o l a z i o n e d e l c i c l o d e i r i f i u t i , a v v i a t o d a A r e r a n e g l i u l t i m i a n n i . “ I l s e t t o r e d e i r i f i u t i - h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e - è r e l a t i v a m e n t e n u o v o a l l a r e g o l a z i o n e , m a i n p o c h i a n n i h a c o m p i u t o p a s s i i n a v a n t i i m p o r t a n t i , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d e g l i o p e r a t o r i e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a . L ’ a t t i v i t à r e g o l a t o r i a c o n c l u s a p r i m a d e l l ’ e s t a t e h a d e l i n e a t o l o s c e n a r i o p e r i p r o s s i m i a n n i , m a i l l a v o r o n o n è f i n i t o : s e r v e c o n t i n u a r e i l c o n f r o n t o p e r d a r e c o n c r e t e z z a e s o s t a n z a a u n p r o c e s s o c h e p o r t e r à b e n e f i c i r e a l i a i c i t t a d i n i ” .