R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t i e v i d e n t e m e n t e t r a v i s a t i i f a t t i , m i a u g u r o p e r l a f r e t t a d i m o n t a r e l a t r a s m i s s i o n e " . L o d i c e A g o s t i n o G h i g l i a a l ' G i o r n a l e ' p a r l a n d o d e l c a s o R e p o r t . " S o s t e n e r e c h e v i s i a u n a c o r r e l a z i o n e t r a l a m i a p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ e v e n t o C o m o L a k e d e l 1 6 o t t o b r e 2 0 2 4 e l a d i s c u s s i o n e i n C o l l e g i o d e l 1 7 s u i R a y B a n - S m a r t g l a s s e s t r a v i s a l a r e a l t à d e i f a t t i " , s o t t o l i n e a i l c o m p o n e n t e d e l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y . È p o s s i b i l e v i s i o n a r e i v e r b a l i ? " C e r t o , s o n o a d i s p o s i z i o n e d i c h i h a u n i n t e r e s s e q u a l i f i c a t o a c o n o s c e r e g l i a t t i , b a s t a u n a r e g o l a r e r i c h i e s t a d i a c c e s s o a g l i a t t i " . C h e m i d i c e d e l m e s s a g g i o a G i o r g i a M e l o n i s u l g r e e n p a s s ? " N o n h o m a i d a t o n o t i z i e i n a n t e p r i m a n e l l a m i a v i t a , n é m a i n e s s u n o m e l ’ h a c h i e s t o . L e d i c o a n c h e c h e l e a g e n z i e a v e v a n o d a t o d a o l t r e q u a t t r o o r e l a n o t i z i a d e l l ’ a v v e r t i m e n t o , s u l t e m a d e l l a p r i v a c y a u t o r e v o l i c o s t i t u z i o n a l i s t i h a n n o d i s c u s s o t a n t i s s i m o i n p a n d e m i a , i l c o l l e g i o i n q u e l l ’ o c c a s i o n e s i e s p r e s s e a l l ’ u n a n i m i t à " . I l G a r a n t e è l ’ u l t i m o b a l u a r d o a l g i o r n a l i s m o v o y e u r ? " C r e d o a l l a b u o n a f e d e d i t u t t i , a n c h e d i R a n u c c i m a q u e s t a c o s a d e v o d i r l a . È l ’ u l t i m o b a l u a r d o a p r o t e z i o n e d e l b i l a n c i a m e n t o t r a i l d i r i t t o a l l a r i s e r v a t e z z a d e l l a v i t a p r i v a t a e l a l i b e r t à d ’ e s p r e s s i o n e a n c h e n e l l ’ e r a d i g i t a l e , c o n t r o c h i v o r r e b b e u n a d e r e g o l a m e n t a z i o n e d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l e p e r s o n e e u n u s o i n d i s c r i m i n a t o d e i d a t i . E q u e s t o d à f a s t i d i o " .