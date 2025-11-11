Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Sono stati evidentemente travisati i fatti, mi auguro per la fretta di montare la trasmissione". Lo dice Agostino Ghiglia al 'Giornale' parlando del caso Report. "Sostenere che vi sia una correlazione tra la mia partecipazione allevento ComoLake del 16 ottobre 2024 e la discussione in Collegio del 17 sui RayBan-Smart glasses travisa la realtà dei fatti", sottolinea il componente del Garante della privacy. È possibile visionare i verbali? "Certo, sono a disposizione di chi ha un interesse qualificato a conoscere gli atti, basta una regolare richiesta di accesso agli atti". Che mi dice del messaggio a Giorgia Meloni sul green pass? "Non ho mai dato notizie in anteprima nella mia vita, né mai nessuno me lha chiesto. Le dico anche che le agenzie avevano dato da oltre quattro ore la notizia dellavvertimento, sul tema della privacy autorevoli costituzionalisti hanno discusso tantissimo in pandemia, il collegio in quelloccasione si espresse allunanimità". Il Garante è lultimo baluardo al giornalismo voyeur? "Credo alla buona fede di tutti, anche di Ranucci ma questa cosa devo dirla. È lultimo baluardo a protezione del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vita privata e la libertà despressione anche nellera digitale, contro chi vorrebbe una deregolamentazione dei diritti fondamentali delle persone e un uso indiscriminato dei dati. E questo dà fastidio".