M i l a n o , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s i s t e n z a d e l d o c u m e n t o " a n o n i m o " c o n n o m i d i p o l i t i c i e i m p r e n d i t o r i n o t i è s t a t a r i l e v a t a d a l l a d i f e s a d i V a l e n t i n a V a r i s c o , o r a l ' m p o r t a n t e è " f a r e l u c e s u l l ’ i n g r e s s o d i t a l e d o c u m e n t o n e l f a s c i c o l o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o " . L o s o s t i e n e l ' a v v o c a t o A n d r e a P u c c i o , d i f e n s o r e d e l l ' e x d i p e n d e n t e d e n u n c i a t a d a l c o n s u l e n t e d i p r o c u r e e r e p o r t G i a n G a e t a n o B e l l a v i a p e r i l f u r t o d i o l t r e u n m i l i o n e d i f i l e . B e l l a v i a " h a r i c o n o s c i u t o l a p a t e r n i t à d e l l e a f f e r m a z i o n i , d e l l e i n f o r m a z i o n i e a n c h e d e l l e c o n s i d e r a z i o n i r i p o r t a t e " n e l c o s i d d e t t o ' p a p e l l o ' d i 3 6 p a g i n e , m e n t r e è s t a t a p r o p r i o l a d i f e s a V a r i s c o " a d a c c o r g e r s i , p e r p r i m a , d e l l ’ e s i s t e n z a d e l d o c u m e n t o ' a n o n i m o ' a l l ’ i n t e r n o d e l f a s c i c o l o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o " - l a c h i u s u r a i n d a g i n e è a r r i v a t a l o s c o r s o g i u g n o - e a c o m u n i c a r l o a l l e p a r t i . U n a c o n d i v i s i o n e t e m p e s t i v a c h e h a c o n s e n t i t o " l ’ e m e r s i o n e d i u n a r i l e v a n t e a n o m a l i a e l ’ i n s t a u r a r s i d i u n a p o s i t i v a i n t e r l o c u z i o n e s t r e t t a m e n t e c i r c o s c r i t t a a l l e p a r t i d e l p r o c e d i m e n t o , a l f i n e d i a c c e r t a r e s i a c h i f o s s e i l r e a l e a u t o r e d e l d o c u m e n t o , s i a q u a n d o e c o m e i l c o s i d d e t t o p a p e l l o f o s s e p e r v e n u t o a l l ’ i n t e r n o d e l f a s c i c o l o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o " s i l e g g e n e l l a n o t a d e l l e g a l e . " E ’ s t a t o , f i n a l m e n t e , c h i a r i t o c h e l a p a t e r n i t à d e l l o s c r i t t o è d a r i c o n d u r r e a B e l l a v i a , m a r e s t a a n c o r a d a c a p i r e c h i e c o m e a b b i a f a t t o c o n f l u i r e t a l e d o c u m e n t o n e l f a s c i c o l o d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , s e n z a l a s c i a r n e t r a c c i a . C o n f i d i a m o n e l f a t t o c h e l ’ o p p o r t u n a d e c i s i o n e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o d i i s c r i v e r e u n n u o v o p r o c e d i m e n t o p e n a l e i n r e l a z i o n e a l c o s i d d e t t o ' p a p e l l o ' , s e c o n f e r m a t a , c o n s e n t a f i n a l m e n t e d i r i u s c i r e a f a r l u c e s u q u e s t a a n o m a l a v i c e n d a e d i p o t e r a v e r e u n q u a d r o c h i a r o d e l l ’ a c c a d u t o , n e l l ’ i n t e r e s s e d i t u t t i i s o g g e t t i c o i n v o l t i " .