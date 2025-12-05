R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d e l l a C o n s i g l i e r a l a i c a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a I s a b e l l a B e r t o l i n i a d u n a r i u n i o n e s u l r e f e r e n d u m n e l l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a è u n o s c a n d a l o . I l C s m è u n d e l i c a t i s s i m o o r g a n o d i a u t o g o v e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a , n o n u n a e m a n a z i o n e d e l p a r t i t o p i g l i a t u t t o d e l l a d e s t r a c h e i n v e c e m o s t r a p r o p r i o d i v o l e r e s t e n d e r e i s u o i a r t i g l i s u l l a m a g i s t r a t u r a : l a l o r o c o n t r o r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e m i r a a q u e s t o , n e a b b i a m o a n c o r a u n a p r o v a " . L o d i c e L u a n a Z a n e l l a , c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a .