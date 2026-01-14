R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P e r c h é t u t t a q u e s t a f r e t t a d i f a r c i v o t a r e s u l l a g i u s t i z i a ? M e n t r e o l t r e 4 0 0 m i l a c i t t a d i n e e c i t t a d i n i h a n n o g i à f i r m a t o p e r i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e , i l g o v e r n o f i s s a i l v o t o i n t u t t a f r e t t a : 2 2 e 2 3 m a r z o . U n a s c e l t a c h e r i s c h i a d i p o r t a r c i a u n r e f e r e n d u m s e n z a u n v e r o d i b a t t i t o p u b b l i c o " . C o s ì s u F a c e b o o k D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a n e l l a s e g r e t e r i a P d . " I n q u e s t i g i o r n i e s p o n e n t i d e l l a d e s t r a a c c u s a n o l a r a c c o l t a f i r m e d i s e r v i r e a “ f a r e s o l d i ” . L a r e a l t à è u n ’ a l t r a : f i r m a r e n o n è u n g e s t o s i m b o l i c o , s e r v e a g a r a n t i r e d i r i t t i , t u t e l e , i n f o r m a z i o n e e p a r i t à d i a c c e s s o a i m e d i a n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a . F o r s e d a q u e l l e p a r t i c ’ è u n p o ’ d i a l l e r g i a a l c o n c e t t o d i “ d e m o c r a z i a ” : p r o p r i o c h i p a r l a d i “ f a r e s o l d i " d o v r e b b e s p i e g a r e p e r c h é , m e n t r e s i t e n t a d i c o m p r i m e r e t e m p i e c o n f r o n t o , g l i s t r u m e n t i e l e s t r u t t u r e d i c o m u n i c a z i o n e d e l g o v e r n o v e n g o n o u s a t i p e r p r o m u o v e r e i l s ì , e a d d i r i t t u r a p e r p u b b l i c i z z a r e l e p r o p r i e i n t e r v i s t e e i p r o p r i l i b r i " . " U n v o t o s e n z a i n f o r m a z i o n e è u n v o t o m e n o l i b e r o . U n a d e m o c r a z i a s e n z a c o n f r o n t o è u n a d e m o c r a z i a p i ù d e b o l e . S i a m o a r r i v a t i a l l ’ 8 9 % d e l l e f i r m e . O r a n o n b i s o g n a f e r m a r s i . F i r m a r e s i g n i f i c a d i f e n d e r e l e r e g o l e d e m o c r a t i c h e e l a C o s t i t u z i o n e . C ’ è t e m p o f i n o a l 3 0 g e n n a i o . F i r m a t e . F a t e f i r m a r e " .