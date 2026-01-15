R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R a g g i u n t e l e 5 0 0 . 0 0 0 f i r m e ! U n r i s u l t a t o c h e d i c e u n a c o s a m o l t o c h i a r a : l e p e r s o n e v o g l i o n o c a p i r e , p a r t e c i p a r e , s c e g l i e r e . I n u n t e m p o i n c u i s i p r o v a a r i d u r r e t u t t o a p r o p a g a n d a , 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e h a n n o s c e l t o l a p a r t e c i p a z i o n e . I n p o c h i s s i m o t e m p o , s o t t o l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e . È s t a t o u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à d e m o c r a t i c a : p e r c h i e d e r e i n f o r m a z i o n e , c o n f r o n t o , r i s p e t t o d e l l e r e g o l e . P e r a f f e r m a r e c h e u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e n o n p u ò p a s s a r e n e l s i l e n z i o o n e l l a f r e t t a . N o n o s t a n t e i l G o v e r n o p r o v i a f a r f i n t a d i n u l l a ! 5 0 0 . 0 0 0 f i r m e c h e s e r v o n o a g a r a n t i r e u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a v e r a , c o n p a r i t à d i a c c e s s o a i m e d i a e u n d i b a t t i t o p u b b l i c o a l l ’ a l t e z z a d e l l a p o s t a i n g i o c o . C h e d i f e n d o n o l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i , l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a G i u s t i z i a , i d i r i t t i d i o g n i c i t t a d i n o . P e r l a C o s t i t u z i o n e . P e r l a G i u s t i z i a . P e r l a D e m o c r a z i a . E d è s o l o l ’ i n i z i o ” . L o s c r i v e s u F a c e b o o k l a r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , D e b o r a S e r r a c c h i a n i .