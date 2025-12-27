R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l f a t t o c h e f r a p o c h e s e t t i m a n e , a i n i z i o m a r z o , c ' è u n a p o s s i b i l i t à s t o r i c a d i l i b e r t à , d i l i b e r t à a n c h e p e r i g i u d i c i , i m a g i s t r a t i , i p m p e r b e n e , l i b e r i d a c o r r e n t i , d a a l t r i r a g i o n a m e n t i e q u i n d i i l s ì a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a , d i a v a n z a m e n t o , d i m e r i t o c r a z i a , d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l l ' I t a l i a , i o s o n o c o n v i n t o c h e g l i i t a l i a n i n o n s e l o f a r a n n o s f u g g i r e " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i R a d i o l i b e r t à , G i o v a n n i S a l l u s t i . " P e r i l s ì - h a a g g i u n t o - s o n o m a g i s t r a t i , a v v o c a t i , p a r l a m e n t a r i , g i u r i s t i , d o c e n t i u n i v e r s i t a r i , c o s t i t u z i o n a l i s t i . Q u i n d i n o n è G o v e r n o c o n t r o o p p o s i z i o n e , m a g g i o r a n z a c o n t r o S c h l e i n . È u n a q u e s t i o n e d i m e r i t o , d i m e t o d o , d i l i b e r t à , d i m e r i t o c r a z i a , d i l i b e r a z i o n e a n c h e d e i t r i b u n a l i d a l l o s t r a p o t e r e . Q u i n d i p e n s o c h e s i a v e r a m e n t e u n p a s s o i n a v a n t i v e r s o u n ' I t a l i a p i ù e f f i c i e n t e , p i ù m o d e r n a , p e r c h é u n s i s t e m a g i u d i z i a r i o l i b e r o v u o l d i r e u n a g i u s t i z i a p i ù v e l o c e . E q u i n d i a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e i c i t t a d i n i , d e l l e i m p r e s e , d e l b u s i n e s s , d e l l ' a t t r a t t i v i t à d e l n o s t r o P a e s e p e r g l i i n v e s t i m e n t i s t r a n i e r i , e c c o , a v e r e u n a g i u s t i z i a l i b e r a d a l l o s t r a p o t e r e d e l l e c o r r e n t i , è q u a l c o s a d i i m p o r t a n t e . N o n d e v o t o r n a r e a g r a n d i m a g i s t r a t i , a g r a n d i u o m i n i d i l e g g e c h e g i à i n p a s s a t o l ' a u s p i c a v a n o q u e s t a b e n e d e t t a s e p a r a z i o n e f r a c h i i n d a g a e a c c u s a e c h i g i u d i c a " .