R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 1 0 g e n n a i o i l C o m i t a t o " S o c i e t à c i v i l e p e r i l N o a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e " l a n c e r à u f f i c i a l m e n t e l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a , s o s t e n e n d o l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e d i g i t a l i . L ’ i n i z i a t i v a s i t e r r à a l l e o r e 9 . 3 0 p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i F r e n t a n i , i n v i a d e i F r e n t a n i 4 , a R o m a . E ' c o n f e r m a t a l a p r e s e n z a d e i l e a d e r d e l l e o p p o s i z i o n i : l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , i l p r e s i d e n t e M 5 s G i u s e p p e C o n t e e i l e a d e r d i A v s , A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . P e r l a C g i l i n t e r v e r r à i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e M a u r i z i o L a n d i n i . A l l ’ e v e n t o , s i l e g g e i n u n a n o t a , p r e n d e r a n n o p a r t e t u t t e l e r e a l t à a s s o c i a t i v e c h e h a n n o d a t o v i t a a l C o m i t a t o , i n s i e m e a r a p p r e s e n t a n t i d e i p a r t i t i c h e h a n n o c o n t r a s t a t o l a l e g g e N o r d i o , d e l c o m i t a t o r e f e r e n d a r i o d e l l ’ A n m e d e l g r u p p o d i c i t t a d i n i c h e h a p r o m o s s o l a r a c c o l t a f i r m e . I l C o m i t a t o “ S o c i e t à c i v i l e p e r i l N o n e l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e ” , p r e s i e d u t o d a l p r o f e s s o r G i o v a n n i B a c h e l e t , è p r o m o s s o e c o m p o s t o d a a s s o c i a z i o n i e s p r e s s i o n e d e l l a s o c i e t à c i v i l e : C g i l , A n p i , A c l i , A r c i , A u s e r , L i b e r a , L i b e r t à e G i u s t i z i a , L e g a m b i e n t e , G i u r i s t i D e m o c r a t i c i , S a l v i a m o l a C o s t i t u z i o n e , C o o r d i n a m e n t o p e r l a D e m o c r a z i a C o s t i t u z i o n a l e , S b i l a n c i a m o c i , L e g a p e r l e A u t o n o m i e L o c a l i , A r t i c o l o 2 1 , P a x C h r i s t i , C e n t r o p e r l a R i f o r m a d e l l o S t a t o , M e d i c i n a D e m o c r a t i c a , C o m i t a t i p e r i l N o a o g n i a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , M o v i m e n t i p e r i l B e n e C o m u n e , L a v o r a t o r i p r e c a r i d e l l a g i u s t i z i a , I n s i e m e p e r l a g i u s t i z i a , C o m m a 2 L a v o r o e D i g n i t à , R e t e d e l l a C o n o s c e n z a , R e t e d e g l i S t u d e n t i M e d i , U n i o n e d e g l i U n i v e r s i t a r i , C o s t i t u z i o n a l i s t i p e r i l N o , R e t e # N o b a v a g l i o .