R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ O r m a i m a n c a u n m e s e a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i . E l a p o s t a i n g i o c o è s e m p r e p i ù c h i a r a . N o n è v e r o — c o m e c i r a c c o n t a n o — c h e c o s ì l a g i u s t i z i a d i v e n t e r à p i ù e f f i c i e n t e . L a v e r i t à è u n ’ a l t r a . Q u i s i a m o d i f r o n t e a u n a t t a c c o a u n p i l a s t r o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . P e r c h é l a m a g i s t r a t u r a , i n u n a d e m o c r a z i a , d e v e e s s e r e i n d i p e n d e n t e d a t u t t i g l i a l t r i p o t e r i . S e n z a s e e s e n z a m a ” . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e e d e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d . “ C o n q u e s t a r i f o r m a , i n v e c e , s i r e n d e l a g i u s t i z i a s e m p r e p i ù e s p o s t a a l l a p r e s s i o n e d e l l a p o l i t i c a . S i m e t t e i n d i s c u s s i o n e i l b i l a n c i a m e n t o d e i p o t e r i . S i i n d e b o l i s c e l o S t a t o d i d i r i t t o . E a l l o r a - a g g i u n g e - l a d o m a n d a è s e m p l i c e : v o g l i a m o d a v v e r o u n a g i u s t i z i a c o n d i z i o n a t a d a l p o t e r e p o l i t i c o , d a l G o v e r n o ? P e n s i a m o a r e a t i c o m e l a c o r r u z i o n e . S e p a s s a q u e s t o d i s e g n o , i l r i s c h i o è c h e — p e z z o d o p o p e z z o — s i a l a p o l i t i c a a d e c i d e r e d o v e c o l p i r e … e d o v e v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . N o n è q u e s t o l o s p i r i t o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . N o n è q u e s t a l ’ i d e a d i g i u s t i z i a u g u a l e p e r t u t t i ” . “ P e r q u e s t o è g r a v e a n c h e i l c l i m a c h e s i s t a c r e a n d o , c o n a t t a c c h i p e s a n t i e i n a c c e t t a b i l i d a p a r t e d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o c o n t r o m a g i s t r a t i e i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a d e f i n i t o ' p a r a m a f i o s o ' . Q u i n o n s i t r a t t a d i d i f e n d e r e u n a c o r p o r a z i o n e . Q u i s i t r a t t a d i d i f e n d e r e u n p r i n c i p i o d e m o c r a t i c o f o n d a m e n t a l e . P e r q u e s t o i l 2 2 e 2 3 m a r z o è i m p o r t a n t e a n d a r e a v o t a r e . E v o t a r e N o . P e r d i f e n d e r e - c o n c l u d e R u o t o l o - l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . P e r d i f e n d e r e l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i . P e r d i f e n d e r e , s e m p l i c e m e n t e , l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e ” .