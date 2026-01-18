R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l a d i s p e r a t a r i c e r c a d i ' a l l a r m i d e m o c r a t i c i ' d a d i f f o n d e r e p e r a t t e r r i r e i c i t t a d i n i e c o n v i n c e r l i a n o n v o t a r e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i o g g i g i o c a l a c a r t a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c o m e o r g a n o c h e f i n i r e b b e n e l l e m a n i d e l l a p o l i t i c a . S i t r a t t a d i u n ’ a l t r a c a r t a d a b a r o , c h e s e g u e q u e l l a d e l l a i n e s i s t e n t e e m a i n e p p u r e i p o t i z z a t a s o t t o m i s s i o n e d e i p m o d e i g i u d i c i a l l a p o l i t i c a " . L o a f f e r m a G i o r g i o M u l è , r e s p o n s a b i l e d e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a p e r i l S ì d i F o r z a I t a l i a , d e p u t a t o e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " C o n l a r i f o r m a , l a m a g i s t r a t u r a - s p i e g a - r i m a n e i n f a t t i u n p o t e r e a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e e i l C s m c o n s e r v e r à l a m a g g i o r a n z a d i b e n d u e t e r z i d e i m a g i s t r a t i ( p m d a u n a p a r t e e g i u d i c i d a l l ’ a l t r a ) e c o n t i n u e r à a e s s e r e p r e s i e d u t o d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a : n e s s u n a s o t t o m i s s i o n e o i n g e r e n z a d e l l a p o l i t i c a . Q u e l c h e c a m b i a c o n l a v i t t o r i a d e l S ì è c h e c o n i l s o r t e g g i o d e i c o m p o n e n t i d e l C s m f i n a l m e n t e s i m e t t e f i n e a l l a c o r r e n t o c r a z i a , a l l a d i t t a t u r a d e l l e c o r r e n t i d e l l e t o g h e c h e t a n t o p i a c e a p a r t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i p e r c h é t i e n e i n o s t a g g i o e c o n d i z i o n a p r o m o z i o n i e t r a s f e r i m e n t i c o n u n ’ i n e v i t a b i l e c o m p r e s s i o n e d e l l a l i b e r t à d e i g i u d i c i ” .