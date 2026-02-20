R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F a c c i o u n a m o d e s t a p r o p o s t a , d i a f f i a n c a r e a l l ' i n v i t o d e l C a p o d e l l o S t a t o , c h e è d a s o t t o s c r i v e r e a n c h e n e l l e v i r g o l e , l ' i n v i t o c h e a v o i g i o r n a l i s t i h a r i v o l t o d o p o p o c h e o r e l a s u a e l e z i o n e a l s o g l i o p o n t i f i c i o , l ' a t t u a l e p o n t e f i c e : d i s a r m i a m o l e p a r o l e , d i s a r m i a m o , c i t o t e s t u a l m e n t e , l a c o m u n i c a z i o n e d a o g n i p r e g i u d i z i o , r a n c o r e , f a n a t i s m o e o d i o " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' . " A l l o r a , m a n c a n o 3 0 g i o r n i a l g i o r n o . P a r l i a m o d e l m e r i t o d e l l a r i f o r m a , n o n s o l o p e r n o n t r o v a r c i i l 2 4 d i m a r z o a f a r e l ' i n v e n t a r i o d e l l e m a c e r i e , m a a n c h e p e r c h é - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - p o t r e m m o , v i s t o i l t e m p o p e r s o f i n o r a , u t i l i z z a r e i n v e c e q u e s t i 3 0 g i o r n i p e r p a r l a r e , f o r s e n e v a r r e b b e l a p e n a , v i s t o q u e l l o c h e s i a s c o l t a , d e l m e r i t o d e l l a r i f o r m a . P a r l i a m o n e , d i c i a m o i n c o n t r a d d i t t o r i o " .