R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è i l r i s c h i o c h e s e l e c o s e p r o s e g u o n o c o m e s o n o i n i z i a t e , c i t r o v e r e m o d i f r o n t e a m a c e r i e , m a c e r i e t r a i s t i t u z i o n i , m a c e r i e d e n t r o l e i s t i t u z i o n i , I o s o n o s e r i a m e n t e p r e o c c u p a t o s e l e c o s e c o n t i n u a n o c o s ì . S p e r o c h e a n c h e a s e g u i t o d e l r i c h i a m o d e l C a p o d e l l o S t a t o , c i a s c u n o s i p a s s i l a m a n o s u l l a c o s c i e n z a " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' , a p r o p o s i t o d e l l a r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " E s a u r i t o i l v o t o , s e v i n c e s s e i l s ì - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - i l s o l e s o r g e r à a n c o r a a e s t , t r a m o n t e r à a o v e s t e f a r e m o u n a c o s a s c o n v o l g e n t e : i n v i t e r e m o t u t t i i s o g g e t t i d e l p i a n e t a g i u s t i z i a a t t o r n o a u n t a v o l o , p e r s c r i v e r e i n s i e m e l e n o r m e d i a t t u a z i o n e d e l l a r i f o r m a , c o m e s t i a m o f a c e n d o g i à a d e s s o p e r l a r i f o r m a d e l l a C o r t e d e i C o n t i . A n c h e l ì s e m b r a v a i n p i c c o l o c h e c i f o s s e l ' a p o c a l i s s e e q u a l c h e g i o r n o d o p o è i n i z i a t a u n ' i n t e r l o c u z i o n e c o n i v e r t i c i d e l l a C o r t e d e i C o n t i e d è u n ' i n t e r l o c u z i o n e i n c o r s o , q u e s t a m a t t i n a v i è s t a t a l a q u a r t a , q u i n t a r i u n i o n e p r o p r i o a P a l a z z o C h i g i " .