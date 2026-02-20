R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n a c o m p e t i z i o n e f i s i o l o g i c a m e n t e d i v i s i v a , s ì d a u n a p a r t e n o d a l l ' a l t r a , q u i n d i n o n c i s o n o 5 0 s f u m a t u r e i n m e z z o d a r i c e r c a r e , è f i s i o l o g i c o c h e c i s i a u n a c e r t a r a d i c a l i z z a z i o n e d e l l a p r o p a g a n d a , m a n e l l a p r o p a g a n d a d e i p a r t i t i p o l i t i c i . Q u e l l o c h e i n v e c e s c o n c e r t a è c h e i t o n i p i ù e s t r e m i v e n g a n o e s p r e s s i n o n d a i p a r t i t i d e l l e o p p p o s i z i o n i , c h e s e m m a i v a n n o a r u o t a , m a d a e s p o n e n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a a s s o c i a t a e n o n s o l o , p e r c h é n e s s u n o è m a i a r r i v a t o a d i r e , s e n o n u n m a g i s t r a t o c h e p e r a l t r o è s e g r e t a r i o d e l l ' A n m , c h e s e p a s s a l a r i f o r m a l a P o l i z i a p o t r à u c c i d e r e g l i i n n o c e n t i i n I t a l i a c o m e a M i n n e a p o l i s " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' .