R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o t a n t i i m a g i s t r a t i c h e s i s o n o e s p r e s s i p e r i l s ì i n m o d o m o t i v a t o , c o n t o n i c e r t a m e n t e m e n o d i r o m p e n t i d i c h i s o s t i e n e i l n o e n e i c o n f r o n t i d i c o s t o r o c ' è u n a t t e g g i a m e n t o d i m a r g i n a l i z z a z i o n e , d i d e n i g r a z i o n e i n c e r t i c a s i " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' . " O r a - s i è c h i e s t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - q u e s t o U f f i c i o g i u d i z i a r i o , i c o l l e g i g i u d i c a n t i i n c u i s i t r o v e r a n n o a d e c i d e r e d i p r o c e s s i i m p o r t a n t i , c h i s i è e s p r e s s o p e r i l s ì e c h i s i è e s p r e s s o p e r i l n o , m a g a r i i n m o d o a n c h e m o l t o d e c i s o , m o l t o m i l i t a n t e , a n d r à t u t t o b e n e ? G l i u f f i c i d i P r o c u r a a l c u i i n t e r n o c i s o n o q u e s t e d i v i s i o n i . . . " .