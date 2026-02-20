R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S c o n c e r t a è c h e i t o n i p i ù e s t r e m i v e n g a n o e s p r e s s i n o n d a i p a r t i t i d e l l e o p p o s i z i o n i , c h e s e m m a i v a n n o a r u o t a , m a d a e s p o n e n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a a s s o c i a t a e n o n s o l o " . C i ò è " m o l t o m e n o t o l l e r a b i l e d e l l o s c o n t r o t r a p a r t i t i p o l i t i c i o t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e , p e r c h é l ' e s p o n e n t e d i u n p a r t i t o p o l i t i c o n o n p u ò p r i v a r m i d e l l a l i b e r t à . I l m a g i s t r a t o c h e o g g i f a p r o p a g a n d a e s t r e m a p o t r e b b e a n c h e c a p i t a r e e c o m u n q u e i n s e r i s c e u n d u b b i o " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' .