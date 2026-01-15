R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a r a c c o l t a d e l l e f i r m e t r a i c i t t a d i n i p e r i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e i n p o c h e s e t t i m a n e , e i n l a r g o a n t i c i p o r i s p e t t o a l t e r m i n e d e l 3 0 g e n n a i o , h a r a g g i u n t o l e 5 0 0 m i l a f i r m e , c o n b u o n a p a c e d e l m i n i s t r o N o r d i o c h e h a d e f i n i t o q u e s t a i n i z i a t i v a ' s u p e r f l u a ' " . L o a f f e r m a n o i r a p p r e s e n t a n t i d e l M 5 S n e l l e c o m m i s s i o n i A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a e d e l S e n a t o C a r m e l a A u r i e m m a , V i t t o r i a B a l d i n o , R o b e r t o C a t a l d i , A l f o n s o C o l u c c i , F e l i c i a G a u d i a n o , A l e s s a n d r a M a i o r i n o e P a s q u a l i n o P e n z a . " I l g o v e r n o M e l o n i e i l s u o m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a n o n s o p p o r t a n o n é i c o n t r o l l i n é l a p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e , q u e s t o è o r m a i c h i a r o . Q u e s t o p o d e r o s o r i s u l t a t o d e l c o m i t a t o n a t o s p o n t a n e a m e n t e t r a i c i t t a d i n i è l a m i g l i o r e r i s p o s t a a l l ' a r r o g a n z a d e l g o v e r n o e d e l p o t e r e c h e c o n l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a v u o l e r e n d e r s i i n t o c c a b i l e e r i f i l a r e a i c i t t a d i n i u n a g i u s t i z i a n o n p i ù u g u a l e p e r t u t t i . L e f i r m e n e i p r o s s i m i g i o r n i s a r a n n o b e n p i ù d i 5 0 0 m i l a e q u e s t o s a r à u n a l t r o s e g n a l e f o r t e v e r s o i l g o v e r n o : l a d e m o c r a z i a s p o n t a n e a d e i c i t t a d i n i s i c o n f r o n t a c o n l a p r e p o t e n z a d i G i o r g i a M e l o n i " . " I l q u e s i t o p o p o l a r e c ' è , g o d e d i g r a n d e c o n s e n s o e s a r à g i u s t a m e n t e v a g l i a t o d a l l ’ U f f i c i o p e r i l r e f e r e n d u m d e l l a C a s s a z i o n e , i l g o v e r n o s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e . N o i a n d i a m o a v a n t i n e l l a c a m p a g n a p e r i n f o r m a r e i c i t t a d i n i s u l g r a n d e i m b r o g l i o d e l l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a , c h e n o n c a m b i e r à n u l l a p e r l e n t e z z a e i n e f f i c i e n z a d e l l a g i u s t i z i a , g a r a n t i r à p i ù i m p u n i t à a d u n a c a s t a d i p r i v i l e g i a t i e c o l p i r à d i r i t t i e g a r a n z i e d e i c i t t a d i n i s e n z a s a n t i i n p a r a d i s o " .