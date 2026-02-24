R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C ' e r a d a a s p e t t a r s e l o " c h e s u l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a i t o n i s i f a c e s s e r o a c c e s i . " S a r e b b e s t a t o g i u s t o d i r e a g l i i t a l i a n i , g u a r d a t e q u e s t o r e f e r e n d u m v u o l e d u e c o s e : c h i d i c e s ì v u o l e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e i n m o d o c h e a c c u s a e d i f e s a s i a n o s u l l o s t e s s o l i v e l l o e v u o l e c h e i l C s m n o n s i a d e c i s o d a l l e c o r r e n t i , m a s i a d e c i s o d a l s o r t e g g i o . P i a c e , s i v o t a s ì . N o n p i a c e , s i v o t a n o . T u t t o i l r e s t o s o n o a r g o m e n t i c h e c r e a n o c o n f u s i o n e e n o n d i r e s o l o q u e s t o c r e a f a l l i d i r e a z i o n e c h e r e n d o n o p i ù c o m p l i c a t a l a d e c i s i o n e d e i c i t t a d i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , o s p i t e d i ' R a d i o a n c h ' i o ' s u R a d i o u n o R a i .