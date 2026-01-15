R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R a g g i u n t e l e 5 0 0 m i l a f i r m e p e r i l r e f e r e n d u m c o n t r o l a r i f o r m a d e i p i e n i p o t e r i d i M e l o n i e c o m p a g n i a ! U n g r a n d e r i s u l t a t o d i p o p o l o , c h e i n p o c h i s s i m i g i o r n i h a r a g g i u n t o l ' o b i e t t i v o s o l o g r a z i e a l p a s s a p a r o l a e s e n z a g r a n d i f i n a n z i a m e n t i . N o n o s t a n t e i l b o i c o t t a g g i o e g l i a t t a c c h i d e l g o v e r n o e d i t u t t o i l s i s t e m a m e d i a t i c o d e l l a d e s t r a " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " M e n t r e l o r o l i t i g a n o p e r c h é n o n v o g l i o n o m e t t e r e u n c e n t e s i m o p e r s o s t e n e r e l e l o r o r i f o r m e e t e n t a n o i n o g n i m o d o d i f o r z a r e l a l e g g e , i l P a e s e r e a l e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S i - h a i m p a r t i t o a l g o v e r n o e a t u t t a l a d e s t r a u n a b e l l a l e z i o n e d i d e m o c r a z i a . M e l o n i , S a l v i n i e d i n t o r n i s e n e f a c c i a n o u n a r a g i o n e . I l p o p o l o i t a l i a n o n o n s i f a r à m e t t e r e i n p i e d i i n t e s t a . O r a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - a v a n t i c o n f o r z a e d e t e r m i n a z i o n e , p e r p o r t a r e a v o t a r e N o q u a n t a p i ù g e n t e p o s s i b i l e i l 2 2 e 2 3 m a r z o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a " .