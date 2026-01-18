R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i m i s t a v o s e r e n a m e n t e g o d e n d o i l w e e k e n d q u a n d o v e n g o r a g g i u n t o d a i n s i s t e n t i t e l e f o n a t e d a p a r t e d i u n n u m e r o c h e n o n a v e v o i n r u b r i c a . C h i e d o p e r m e s s a g g i o c h i f o s s e . M i d i c e d i e s s e r e u n g i o r n a l i s t a d e l ' F a t t o q u o t i d i a n o ' e d i v o l e r s a p e r e l a m i p o s i z i o n e i n m e r i t o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . G l i f a c c i o n o t a r e c h e c h i a m a r e c o n c o s ì t a n t a i n s i s t e n z a n o n è c o s a a m e g r a d i t a e c h e s e m a i v o l e s s i e s p r i m e r m i s u l t e m a l o f a r e i a t t r a v e r s o i m i e i c a n a l i . F i n e d e l l a c o n v e r s a z i o n e . P e r t u t t a r i s p o s t a q u e s t a m a t t i n a t r o v o u n a r t i c o l o s u l ' F a t t o q u o t i d i a n o ' a f i r m a d i q u e s t o g i o r n a l i s t a c h e i n s i n u a c h e i o s a r e i s t a t o i n g a g g i a t o d a l G o v e r n o M e l o n i c o m e t e s t i m o n i a l p e r i l s ì . E c c o m i q u i a d o v e r r e n d e r e c o n t o d e l l ' e n n e s i m o r a c c o n t o d i f a n t a s i a t r a v e s t i t o d a g i o r n a l i s m o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l F e d e z , s m e n t e n d o l a n o t i z i a d i u n s u o i m p e g n o a f a v o r e d e l S ì a l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . " C i t e n g o a r a c c o n t a r e q u a n t o a c c a d u t o - a g g i u n g e - p e r c h è l a d i c e l u n g a s u l l a g e n e s i d i c e r t e n o t i z i e c h e p o t e t e l e g g e r e s u i m a g g i o r i q u o t i d i a n i i t a l i a n i e s u l l o s t a t o d i s a l u t e d e l l ' i n f o r m a z i o n e d e l n o s t r o P a e s e . L ' u n i c o ' f a t t o ' c e r t o è c h e a l m i o p o d c a s t f i n o a d o g g i h o a v u t o s o l o o s p i t i c h e s i s t a n n o s p e n d e n d o p e r i l N o ( G h e r a r d o C o l o m b o e N i c o l a G r a t t e r i ) . P r e g h e r e i g e n t i l m e n t e i l ' F a t t o q u o t i d i a n o ' d i p u b b l i c a r e l a s m e n t i t a d i q u e s t a p o r c h e r i a t o t a l m e n t e i n f o n d a t a o a l t r i m e n t i p u b b l i c a r e l e p r o v e d i c i ò c h e h a n n o s c r i t t o . C o m p l i m e n t i p e r l ' o t t i m o l a v o r o . C o m e s e m p r e . O v v i a m e n t e s e n z a n e s s u n a p r o v a g i o r n a l i s t i c a m a c o n u n m i o v i r g o l e t t a t o c h e l a s c i a q u a s i i n t e n d e r e c h e a b b i a q u a l c o s a d a n a s c o n d e r e . F o l l i a p u r a " .