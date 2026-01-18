( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o B a r b e r o , s t o r i c o e a c c a d e m i c o c h e s t i m o e a m m i r o , o g g i c i h a r i f e r i t o c h e v o t e r à N o a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m . N o n c o n d i v i d o l a s u a s c e l t a , m a o v v i a m e n t e l a r i s p e t t o e c i ò n o n s c a l f i r à i n a l c u n m o d o l a s t i m a c h e n u t r o n e i s u o i c o n f r o n t i . V o g l i o p e r ò r i v o l g e r m i d i r e t t a m e n t e a l u i , c o n q u e s t e p o c h e r i g h e , p e r m o t i v a r e i l p e r c h é l a p o s i z i o n e c h e h a e s p r e s s o n o n m i t r o v a d ’ a c c o r d o . D e v o p r e g a r l a , c a r o p r o f e s s o r e , d i b e n l e g g e r e ( L e i c h e l o f a d i m e s t i e r e ) a n c h e c o s a p r o p o n e l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e c i a c c i n g i a m o a v o t a r e p e r c h é d e l l e d u e l ’ u n a : o n o n l ’ h a l e t t a o p p u r e s i è f i d a t o d i q u e l c h e h a l e t t o s u q u a l c h e c a r t e l l o n e p u b b l i c i t a r i o a f f i s s o l u n g o i b i n a r i d e l l a S t a z i o n e C e n t r a l e d i M i l a n o " . L o s c r i v e A n t o n i o D i P i e t r o , t r a i p r o m o t o r i d e l C o m i t a t o S ì S e p a r a d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i , i n u n a l e t t e r a r i v o l t a a l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o B a r b e r o , c h e o g g i , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i c a n a l i s o c i a l d e l C o m i t a t o p e r i l N o d e l l ’ A n m , h a s p i e g a t o p e r c h é a l r e f e r e n d u m d i m a r z o v o t e r à c o n t r o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " L e i d i c e - p r o s e g u e l ' e x p m - d i v o l e r v o t a r e N o a l l a r i f o r m a s o t t o p o s t a a r e f e r e n d u m p e r c h é , s e a p p r o v a t a , ‘ i l c i t t a d i n o n o n è s i c u r o s e s i t r o v a d a v a n t i m a g i s t r a t i c h e p r e n d o n o o r d i n i d a l G o v e r n o e c h e p o s s o n o e s s e r e p u n i t i d a l G o v e r n o ’ . M i s c u s i , m a d a d o v e h a r i c a v a t o s i m i l i c e r t e z z e c o n s i d e r a n d o c h e n e l t e s t o d e l l a r i f o r m a c ’ è s c r i t t o l ’ e s a t t o c o n t r a r i o ? N e l t e s t o c ’ è s c r i t t o ( l e g g a p e r f a v o r e l ’ a r t i c o l o 1 0 4 d e l l a C o s t i t u z i o n e ) c h e i m a g i s t r a t i , s i a q u e l l i i n q u i r e n t i c h e q u e l l i g i u d i c a n t i , r e s t a n o u n o r d i n e ‘ a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e ’ , c o m e l o s o n o a d e s s o . R e s t a i m m u t a t a l a l o r o i n a m o v i b i l i t à ( l e g g a l ’ a r t i c o l o 1 0 7 C o s t i t u z i o n e ) , l a l o r o d i r e t t a a u t o r i t à n e i c o n f r o n t i d e l l a P o l i z i a g i u d i z i a r i a ( l e g g a l ’ a r t i c o l o 1 0 9 C o s t i t u z i o n e ) e i l f a t t o c h e e n t r a m b i r i m a n g a n o a l l ’ i n t e r n o d e l l a g i u r i s d i z i o n e i n q u a n t o s o n o s o g g e t t i s o l o a l l a l e g g e ( l e g g a l ’ a r t i c o l o 1 0 1 C o s t . ) . R e s t a , i n o l t r e , i m m u t a t a l ’ o b b l i g a t o r i e t à d e l l ’ a z i o n e p e n a l e ( l e g g a l ’ a r t i c o l o . 1 1 2 C o s t . ) " . " C e r t o , l a r i f o r m a s i p r o p o n e d i b e n d i v i d e r e , a p p u n t o c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , i l r u o l o d e l m a g i s t r a t o c h e a c c u s a ( i l P u b b l i c o m i n i s t e r o ) d a q u e l l o c h e d e c i d e ( i l g i u d i c e ) , c i ò p e r c h é s e m p r e l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e p r e v e d e c h e i l ‘ g i u s t o p r o c e s s o ’ s i r e a l i z z a r e a l m e n t e s o l o q u a n d o l e p a r t i ( a c c u s a e d i f e s a ) s i p r e s e n t a n o a l l a p a r i d a v a n t i a u n ‘ g i u d i c e t e r z o ’ ( i n a l c u n m o d o c o l l e g a t o a l o r o ) . C ’ è s c r i t t o p r o p r i o q u e s t o n e l l a C o s t i t u z i o n e . P r o f e s s o r B a r b e r o , l e g g a p e r f a v o r e l ’ a r t i c o l o 1 1 1 e p o i , s e v u o l e , p a r l i a m o n e . C o n r i n n o v a t a s t i m a , d a u n s u o a c c a n i t o a s c o l t a t o r e ” .