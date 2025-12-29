R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o s o d d i s f a z i o n e p e r l ’ O r d i n e d e l g i o r n o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o p r e s e n t a t o o g g i a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i d a l l ’ o n o r e v o l e A n d r e a D i G i u s e p p e , u n a t t o c h e p u n t a a m o d i f i c a r e l e m o d a l i t à d i v o t o p e r g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o i m p e g n a n d o i l g o v e r n o a i s t r u i r e a p p o s i t e s e z i o n i e l e t t o r a l i p r e s s o a m b a s c i a t e e c o n s o l a t i p e r c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i d i v o t a r e i n p r e s e n z a " . L o s c r i v e i n u n a n o t a A n t o n i o D i P i e t r o , m e m b r o f o n d a t o r e d e l C o m i t a t o S ì S e p a r a d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i . " Q u e s t o O r d i n e d e l g i o r n o n a s c e d a u n a s p e c i f i c a r i c h i e s t a c h e , c o n i l C o m i t a t o S ì S e p a r a , a b b i a m o f a t t o a l l ’ o n o r e v o l e D i G i u s e p p e , p a r l a m e n t a r e e l e t t o n e l l a c i r c o s c r i z i o n e E s t e r o , e h a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i g a r a n t i r e u n v o t o p i ù t r a s p a r e n t e i n o c c a s i o n e d e l p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o r e f e r e n d a r i o ” . “ O r a c i a u g u r i a m o c h e i l P a r l a m e n t o p r o m u o v a r a p i d a m e n t e u n p r o v v e d i m e n t o a d h o c . C o m e h o a v u t o m o d o d i d e n u n c i a r e n e i g i o r n i s c o r s i , d o b b i a m o e v i t a r e c h e s i v e r i f i c h i n o f e n o m e n i g i à a c c a d u t i i n p a s s a t o , o v v e r o c h e g r u p p i d i p e r s o n e , c h e h a n n o c o m e r i f e r i m e n t o s p e c i f i c i p a r t i t i e s i n d a c a t i , p o s s a n o p r e p a r a r e l e b u s t e c o n t e n e n t i v o t i e s p r e s s i a l l ’ i n s a p u t a d e i d i r e t t i i n t e r e s s a t i . P e r m e t t e n d o a g l i e l e t t o r i d i v o t a r e i n p r e s e n z a , c o n i l p r o p r i o d o c u m e n t o d i i d e n t i t à , e v i t e r e m m o i l r i s c h i o d i b r o g l i ” .