Roma, 5 dic (Adnkronos) - "La notizia della partecipazione della Consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura Isabella Bertolini, riportata oggi da Il Fatto Quotidiano, ad una riunione sul referendum nella sede del partito di maggioranza è gravissima". Lo afferma il capogruppo dellAlleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Quella era una riunione politica, non istituzionale o un convegno. I componenti delle autorità indipendenti dovrebbero astenersi dal partecipare a riunioni con i vertici di partito. Va tutelato il loro ruolo di autonomia e indipendenza -prosegue-. Se sei componente dellorgano che dovrebbe tutelare lautonomia e lindipendenza della magistratura non puoi partecipare ad una riunione politica sulle strategie per il prossimo referendum sulla giustizia, sulla magistratura". "Ma per i rappresentanti della destra non è così, loro svolgono un ruolo politico alla faccia dellautonomia e dellindipendenza. Come nel caso del consigliere dellautorità garante della privacy Ghiglia che si incontrò con i vertici di FdI prima della multa a Report. Una sottomissione politica inaccettabile. Questa destra è senza ritegno", conclude.