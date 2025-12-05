R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a C o n s i g l i e r a l a i c a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a I s a b e l l a B e r t o l i n i , r i p o r t a t a o g g i d a ‘ I l F a t t o Q u o t i d i a n o ’ , a d u n a r i u n i o n e s u l r e f e r e n d u m n e l l a s e d e d e l p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a è g r a v i s s i m a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " Q u e l l a e r a u n a r i u n i o n e p o l i t i c a , n o n i s t i t u z i o n a l e o u n c o n v e g n o . I c o m p o n e n t i d e l l e a u t o r i t à i n d i p e n d e n t i d o v r e b b e r o a s t e n e r s i d a l p a r t e c i p a r e a r i u n i o n i c o n i v e r t i c i d i p a r t i t o . V a t u t e l a t o i l l o r o r u o l o d i a u t o n o m i a e i n d i p e n d e n z a - p r o s e g u e - . S e s e i c o m p o n e n t e d e l l ’ o r g a n o c h e d o v r e b b e t u t e l a r e l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a n o n p u o i p a r t e c i p a r e a d u n a r i u n i o n e p o l i t i c a s u l l e s t r a t e g i e p e r i l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a , s u l l a m a g i s t r a t u r a " . " M a p e r i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a d e s t r a n o n è c o s ì , l o r o s v o l g o n o u n r u o l o p o l i t i c o a l l a f a c c i a d e l l ’ a u t o n o m i a e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a . C o m e n e l c a s o d e l c o n s i g l i e r e d e l l ’ a u t o r i t à g a r a n t e d e l l a p r i v a c y G h i g l i a c h e s i i n c o n t r ò c o n i v e r t i c i d i F d I p r i m a d e l l a m u l t a a R e p o r t . U n a s o t t o m i s s i o n e p o l i t i c a i n a c c e t t a b i l e . Q u e s t a d e s t r a è s e n z a r i t e g n o " , c o n c l u d e .