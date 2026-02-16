R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c h i e s t a a l l ’ A n m , d e l c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a G i u s i B a r t o l o z z i , d i f o r n i r e i n o m i n a t i v i d e i f i n a n z i a t o r i p r i v a t i d e l ' C o m i t a t o G i u s t o d i r e N O ' è u n a v e r a e p r o p r i a i n t i m i d a z i o n e c h e c o n f e r m a u n c l i m a p r e o c c u p a n t e i n t o r n o a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " L ' A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e M a g i s t r a t i è u n ' a s s o c i a z i o n e p r i v a t a , f i n a n z i a t a p r i n c i p a l m e n t e a t t r a v e r s o l e q u o t e v e r s a t e a n n u a l m e n t e d a i m a g i s t r a t i i s c r i t t i e n o n r i c e v e f i n a n z i a m e n t i d i r e t t i d a l l o S t a t o p e r l a p r o p r i a f u n z i o n e s i n d a c a l e . I l C o m i t a t o h a r a c c o l t o c o n t r i b u t i e c o n o m i c i d a c h i h a l i b e r a m e n t e a d e r i t o a l l a c a m p a g n a p e r i l N O e a l o r o d e v e d a r e c o n t o e n o n a l g o v e r n o . L a r i c h i e s t a p a r t i t a d a V i a A r e n u l a è l a p r o s e c u z i o n e d i q u e l l o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e v o l u t o e a l i m e n t a t o d a l m i n i s t r o N o r d i o e d a l l a d e s t r a . U n o s c o n t r o t e s o a d e l e g i t t i m a r e l a p r i n c i p a l e o r g a n i z z a z i o n e s i n d a c a l e e a s s o c i a t i v a d e i m a g i s t r a t i i t a l i a n i . L a m o t i v a z i o n e p o i d i t a l e r i c h i e s t a f a s o r r i d e r e " . " I n q u e s t i a n n i a b b i a m o p r e s e n t a t o d e c i n e d i i n t e r r o g a z i o n i s e n z a o t t e n e r e r i s p o s t a . G u a r d a c a s o p r o p r i o s u u n a t t o d i s i n d a c a t o i s p e t t i v o c h e c h i e d e s e i l f i n a n z i a m e n t o a l C o m i t a t o p e r i l N o s i a u n a f o r m a d i f i n a n z i a m e n t o i n d i r e t t o d e l l ' A n m s i m u o v e a d d i r i t t u r a i l c a p o d i g a b i n e t t o d e l M i n i s t r o N o r d i o . D a B a r t o l o z z i e d a g l i u f f i c i d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a u n a s o l e r z i a m o l t o s o s p e t t a " .