R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o q u i a l l e p r e s e c o l s u o u l t i m o l i b r o , q u e s t a m e r a v i g l i o s a f a t i c a l e t t e r a r i a i n c u i i l n o s t r o m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a p r e a n n u n c i a c h e c i s a r à u n a r i f o r m a c h e n o n c o n s e n t i r à p i ù l ' u t i l i z z o d e l t r o j a n p e r a n d a r e a s c o v a r e i r e a t i d i c o r r u z i o n e . M i n i s t r o N o r d i o , m a m i s p i e g h i , d a q u a l e p a r t e l e i s t a ? E l e i c h e c o s a d i c e ? C h e n o n è u n r e a t o g r a v e ? Q u i n d i d i f r o n t e a u n a m o d e s t i s s i m a m a z z e t t a , m a l o s a c h e m a z z e t t e d o p o m a z z e t t e n o n r i u s c i a m o a c o s t r u i r e g l i o s p e d a l i , l e s c u o l e n o n r i u s c i a m o a d i r i g e r e l e r i s o r s e p u b b l i c h e l a d d o v e s e r v o n o ? " L o s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l N o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , i n u n v i d e o s u F a c e b o o k . " M i n i s t r o - p r o s e g u e l ' e x p r e m i e r - l e i s c r i v e c h e d o p o i l r e f e r e n d u m v e d i a m o d i r i m e d i a r e a n c h e a q u e s t e i n c i v i l t à , a n o i b a s t a n o g i à l e i n c i v i l t à c h e a v e t e v o i i n t r o d o t t o a b o l e n d o i l r e a t o d ' a b u s o d ' u f f i c i o , r i d i m e n s i o n a n d o i l t r a f f i c o d i i n f l u e n z e i l l e c i t e , a d d i r i t t u r a r i d u c e n d o a q u a r a n t a c i n q u e g i o r n i l a p o s s i b i l i t à d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i , a d e s s o a d d i r i t t u r a c o n l a s u a n o r m a a n c h e d e l i n q u e n t i q u a l i s p a c c i a t o r i v e n g o n o a v v e r t i t i e s c a p p a n o p r i m a d i e s s e r e a r r e s t a t i . M i n i s t r o , l a v o s t r a g i u s t i z i a n o n c o r r i s p o n d e a l l a n o s t r a v i s i o n e . V o g l i a m o u n a l e g g e u g u a l e p e r t u t t i , s i a p p l i c a a n c h e a i p o l i t i c i . E a l l o r a d i c i a m o n o a q u e s t o r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . N o a l r e f e r e n d u m s a l v a c a s t a , n o a q u e s t a v i s i o n e d e l l a g i u s t i z i a " .