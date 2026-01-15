R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È u n r i s u l t a t o i n c r e d i b i l e : i n p o c h i g i o r n i s i a m o a r r i v a t i a 5 0 0 m i l a f i r m e c o n t r o l a r i f o r m a d e l l ' i n g i u s t i z i a d i M e l o n i e N o r d i o . È u n s e g n a l e d i r o m p e n t e ! C o n t u t t i c o n t r o . N o n o s t a n t e i l l a v a g g i o d e l c e r v e l l o a r e t i u n i f i c a t e s u q u e s t a r i f o r m a , s u c u i s t a n n o i l l u d e n d o i c i t t a d i n i . N o n o s t a n t e u n G o v e r n o c h e s n o b b a e r i d i c o l i z z a l a p a r t e c i p a z i o n e , l ' i m p e g n o , l a r a c c o l t a f i r m e , a c c e l e r a n d o i t e m p i p e r i l r e f e r e n d u m p e r d a r e m e n o t e m p o a i c i t t a d i n i d i d i s c u t e r e e i n f o r m a r s i " . L o s c r i v e i n u n p o s t s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e M 5 S , G i u s e p p e C o n t e . " L o t t i a m o , i n f o r m i a m o e p a r t e c i p i a m o . C o r r e r e c o n t r o v e n t o , c o n t r o i l t e m p o , c o n t r o t u t t o - a g g i u n g e - n o n c i h a m a i f a t t o p a u r a . F e r m i a m o c o l n o s t r o v o t o q u e s t a r i f o r m a c h e n o n s e r v e a m i g l i o r a r e l a g i u s t i z i a p e r i c i t t a d i n i m a a d i f e n d e r e l a c a s t a d e i p o l i t i c i e i g o v e r n i d a l l e i n c h i e s t e . L a l e g g e è u g u a l e p e r t u t t i . A v a n t i ! " .