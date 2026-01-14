Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Gli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia art. 111, hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio listanza finalizzata allintervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. Lumia e Giuggioli hanno preannunciato "che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei ministri".