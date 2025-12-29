R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ p r o b a b i l e c h e o g g i i l g o v e r n o i n d i c a i l r e f e r e n d u m g i u s t i z i a p e r u n a d o m e n i c a e u n l u n e d ì d i m a r z o , m e n t r e l e f o r z e d e l N o p r e f e r i r e b b e r o a p r i l e . A l n e t t o d e i c o m m e n t i p o l i t i c i c h e c i a s c u n o v u o l e f a r e s u q u e s t a s c e l t a d i o p p o r t u n i t à p o l i t i c a , d a l p u n t o d i v i s t a d i l e g i t t i m i t à g i u r i d i c a l a q u e s t i o n e m i s e m b r a c h e s i p o s s a s p i e g a r e c o s ì : l ' a r t i c o l o 1 5 d e l l a l e g g e 3 5 2 d e l . 1 9 7 0 è s u s c e t t i b i l e d i d u e i n t e r p r e t a z i o n i d i v e r s e e n t r a m b e l e g i t t i m e " . L o s o t t o l i n e a i l c o s t i t u z i o n a l i s t a S t e f a n o C e c c a n t i . " L a p r i m a c o n s e n t e d i p r o c e d e r e v e l o c i d o p o u n a p r i m a o r d i n a n z a d i a m m i s s i b i l i t à d e i p r i m i c h e c h i e d o n o i l r e f e r e n d u m . L a s e c o n d a c o n s e n t e d i p r o c e d e r e l e n t i u s a n d o t u t t i e t r e i m e s i d o p o l a p u b b l i c a z i o n e i n g a z z e t t a p e r c o n s e n t i r e l e p i ù v a r i e r i c h i e s t e " . " N e l 2 0 0 1 i l G o v e r n o A m a t o s c e l s e l a s e c o n d a v i a p e r v a r i e r a g i o n i e d a a l l o r a s i è f o r m a t a u n a p r a s s i . M a è p e r l ' a p p u n t o u n a s c e l t a e u n a p r a s s i , n o n u n o b b l i g o d i l e g g e . Q u a l u n q u e p o s i z i o n e d i m e r i t o s i s o s t e n g a , e d è g i u s t a f a r l a v a l e r e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , c i ò c o m u n q u e n o n d o v r e b b e s f o c i a r e i n p o l e m i c h e s p r o p o r z i o n a t e . P e c c a t o c h e n e s s u n o a b b i a p r o v a t o a d i a l o g a r e s u u n c a l e n d a r i o c o n d i v i s o . L e d i s t a n z e t r a l e d a t e n o n s a r e b b e r o d i p e r s é c o s ì g r a n d i " .