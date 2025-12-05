R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " V i r i n g r a z i a m o p e r a v e r c i e s p r e s s o i l v o s t r o d i s s e n s o i n m o d o p u n t u a l e e m o t i v a t o e c o n t i a m o d i r i t r o v a r c i i n s i e m e a O r v i e t o e n e l l e a l t r e o c c a s i o n i d i i n c o n t r o . D a p a r t e n o s t r a , t u t t a v i a , n o n p o s s i a m o c h e r i b a d i r v i i n m o d o s i n t e t i c o l e p r i n c i p a l i r a g i o n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , c h e s o n o s t a t e e s p r e s s e i n m o d o o r g a n i c o d a l c a r i s s i m o G i o r g i o A r m i l l e i , p u r t r o p p o s c o m p a r s o p r e m a t u r a m e n t e , n e l l a r e l a z i o n e a d O r v i e t o 2 0 1 9 e p i ù r e c e n t e m e n t e d a C a r l o F u s a r o n e l s u o v a d e m e c u m r e f e r e n d a r i o " . L o s c r i v o n o i l p r e s i d e n t e e i l v i c e p r e s i d e n t e d i L i b e r t à E u g u a l e E n r i c o M o r a n d o e S t e f a n o C e c c a n t i i n r i s p o s t a a l l a l e t t e r a a p e r t a d e i s e n a t o r i V e r i n i e P a r r i n i s u l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . " C o m e c i i n s e g n a A u g u s t o B a r b e r a , r i p r e n d e n d o i l a v o r i d e l l a C o s t i t u e n t e e i n p a r t i c o l a r e l ’ i n t e r v e n t o d i A l d o M o r o d e l 1 6 o t t o b r e 1 9 4 7 , i l s e n s o d e l r e f e r e n d u m è q u e l l o d i e s p r i m e r e u n g i u d i z i o p u n t u a l e s u l l ’ o g g e t t o d e l q u e s i t o , a n c h e a p r e s c i n d e r e d a l p a r t i t o o d a l l o s c h i e r a m e n t o c h e v o t i a m o , s u l l a b a s e d i u n g i u d i z i o d i i n s i e m e , a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e . I l s e n s o d e l r e f e r e n d u m s t a n e l d a r e a l l ’ e l e t t o r e q u e s t a p o s s i b i l i t à d i d i s t i n z i o n e d i g i u d i z i " , s p i e g a n o . " P e r q u e s t a r a g i o n e n o n e n t r i a m o n e l m e r i t o d e i g i u d i z i c r i t i c i s u l l ’ o p e r a t o d e l l ’ a t t u a l e m a g g i o r a n z a s u a l t r i t e m i , g i u d i z i c r i t i c i c h e p e r l o p i ù c o n d i v i d i a m o : q u e l l i s a r a n n o v a l u t a t i a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e , n o n i n q u e s t o p u n t u a l e r e f e r e n d u m . I n g e n e r a l e , c o n t u t t a f r a n c h e z z a , s i a m o n o i , d a s e m p r e f a v o r e v o l i c o m e A s s o c i a z i o n e a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , a l l a s t r e g u a d i G i u l i a n o V a s s a l l i i e r i e A u g u s t o B a r b e r a o g g i , a t r o v a r c i i n s e r i o d i s s e n s o r i s p e t t o a l l e m o d a l i t à d i f a r e o p p o s i z i o n e p a r l a m e n t a r e i n q u e s t a l e g i s l a t u r a s u i t e m i i s t i t u z i o n a l i . V i s t a d a f u o r i l ’ a t t u a l e l e g i s l a t u r a a p p a r e s e g n a t a d a u n a i n d i s p o n i b i l i t à a l d i a l o g o r e c i p r o c a , n o n s o l o d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a " , d i c o n o a n c o r a C e c c a n t i e M o r a n d o . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o n e l v o s t r o t e s t o a r g o m e n t i p r e g i u d i z i a l i c o n t r o q u a l s i a s i s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , m a s u q u e l l i v a l e l a n o s t r a e l a b o r a z i o n e d i v e n t i c i n q u e a n n i c h e h a s e m p r e r i t e n u t o i n f o n d a t e l e c o s t r u z i o n i i d e o l o g i c h e d e l l a c o m u n e c u l t u r a d e l l a g i u r i s d i z i o n e c h e s o n o i n c o m p a t i b i l i c o l m o d e l l o a c c u s a t o r i o . A n o i n o n r i e s c e c h e e s s e r e c o e r e n t i c o n n o i s t e s s i . C i s o n o p o i a r g o m e n t i p u n t u a l i c o n t r o q u e s t a s p e c i f i c a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e c h e i n v e c e , c o m e g i u s t o , a n d i a m o a d e s a m i n a r e " , s c r i v o n o a n c o r a . " I l p r i m o è q u e l l o d i m a g g i o r i p o t e r i a i p u b b l i c i m i n i s t e r i c h e s t u p i s c e a l q u a n t o a v e n d o v i s t o n e l l e A u l e v a r i p a r l a m e n t a r i d e l l e o p p o s i z i o n i c o n c a r t e l l i c o n t r o l o s t r a p o t e r e c h e v e r r e b b e a d a v e r e i l G o v e r n o , c r i t i c a d i s e g n o o p p o s t o . V i s t i i d a t i r e l a t i v i a l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , c o n p i ù d e l 9 5 p e r c e n t o d i r i c h i e s t e d e i p m a c c o l t e d a i g i p , c i s e m b r a c h e f r a n c a m e n t e a c c u m u l a r e p i ù p o t e r i , a n c h e v o l e n d o , r i s u l t i s o s t a n z i a l m e n t e i m p o s s i b i l e . I d a t i r i l e v a n t i s o n o n e l l a f a s e p r e l i m i n a r e , d o v e i l p r o c e s s o m e d i a t i c o s o s t i t u i s c e q u e l l o r e a l e e d i l c i t t a d i n o s p e s s o n o n p u ò p o i s e n t i r s i v e n d i c a t o , o v e a c c u s a t o i n g i u s t a m e n t e , d a l l e f a s i u l t e r i o r i , c h e s p e s s o n o n f a n n o n o t i z i a . N é l ’ a p p e l l o n é l a C a s s a z i o n e p o s s o n o r i p a r a r e a q u a n t o a v v i e n e p r i m a i n t e r m i n i d i l e s a d i g n i t à d i t a n t i c i t t a d i n i " , s o t t o l i n e a n o " I l s e c o n d o , q u e l l o d e l s o r t e g g i o , l o p o s s i a m o c o n d i v i d e r e , m a e s s o n o n n a s c e d a l n u l l a , n a s c e d a l l ’ o p p o s i z i o n e i n t r a n s i g e n t e d e l l a s t e s s a m a g i s t r a t u r a a i r i m e d i p i ù r a g i o n e v o l i r i s p e t t o a l c o r r e n t i s m o , p e r e s e m p i o l a s c e l t a d i u n s i s t e m a e l e t t o r a l e b a s a t o s u i c o l l e g i u n i n o m i n a l i . I l t e r z o è q u e l l o d e l l a C o r t e d i s c i p l i n a r e c h e , i n s o s t a n z a , n o n s i d i s c o s t a d a v a r i e p r o p o s t e i m m a g i n a t e n e l c e n t r o s i n i s t r a r i s p e t t o a l s o s t a n z i a l m e n t e f a l l i m e n t o d e l l a d i s c i p l i n a r e i n t e r n a a l C s m . E c h e p u n t a a i n d i v i d u a r e u n s o g g e t t o n e l q u a l e n o n s i a n o m a g g i o r a n z a n e é i m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i n é i m a g i s t r a t i r e q u i r e n t i " , a g g i u n g o n o . ( A d n k r o n o s ) - " I l q u a r t o è s u q u e l l o d e l n u m e r o d e i p a s s a g g i d a u n a f u n z i o n e a l l ’ a l t r a c h e n o n h a a l c u n p a r t i c o l a r e s i g n i f i c a t o s e i l C s m r e s t a u n i c o e s e i l d i s c i p l i n a r e s i s v o l g e l ì . S t r u t t u r a u n i c a c o m p o r t a c o r r e n t i u n i c h e t r a p m e g i u d i c i : i l s i s t e m a r e s t a i n s é u n i t a r i o e s t r u t t u r a l m e n t e c o n t r a d d i t t o r i o c o l p r o c e s s o a c c u s a t o r i o p e r l a s t r u t t u r a l e c o n t i g u i t à e c o l l e g a n z a f r a c h i g i u d i c a e c h i a c c u s a " , a r g o m e n t a n o a n c o r a C e c c a n t i e M o r a n d o . " P e r q u e s t e r a g i o n i r i t e n i a m o n e c e s s a r i o d a r e r a p p r e s e n t a n z a c o n l e i n i z i a t i v e d e l l a “ S i n i s t r a c h e v o t a s ì ” s i a a u n ’ e r e d i t à p r e z i o s a d i c u i c i s e n t i a m o p a r t e c i p i s i a a t a n t e v o c i c h e , p e r v a r i m o t i v i , d a s i n i s t r a i n t e n d o n o e s p r i m e r e i l l o r o d i s s e n s o s o l o n e l s e g r e t o d e l l ’ u r n a . D a p a r t e n o s t r a i n v i t i a m o t u t t i a e s p r i m e r s i e s p l i c i t a m e n t e i n p u b b l i c o . T a n t i d i n o i , n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a m o d e r n a s i n i s t r a d i g o v e r n o , s i s e n t o n o i n f a t t i d e b i t o r i n e i c o n f r o n t i d i m i n o r a n z e c h e a l m o m e n t o g i u s t o o s a r o n o d i s s e n t i r e e a r g o m e n t a r e i n p u b b l i c o , c o m e i c a t t o l i c i d e m o c r a t i c i , c h e s c e l s e r o i l n o n e l r e f e r e n d u m d e l 1 9 7 4 s u l d i v o r z i o e g l i e l e t t o r i d e l l a s i n i s t r a s t o r i c a c h e v o t a r o n o n o a l r e f e r e n d u m s u l l a s c a l a m o b i l e d e l 1 9 8 5 " , c o n c l u d o n o .