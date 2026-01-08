Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Penso che non debba sfuggire a nessuno la progressiva estensione delle adesioni in quantità e qualità alliniziativa promossa Lunedì a Firenze da Libertà Eguale Toscana. Oltre al nucleo originario degli aderenti dellAssociazione regionale e nazionale, tra cui alcuni primi promotori del Partito Democratico (Enrico Morando, Giorgio Tonini, Michele Salvati, Claudia Mancina, Claudio Petruccioli, Enzo Bianco, Carlo Fusaro, Paolo Giaretta, Magda Negri) al presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, troviamo esponenti di tutto larco delle forze del centrosinistra favorevoli al Sì: Benedetto Della Vedova (Più Europa), Raffaella Paita e Massimo Ungaro (Italia Viva), Giada Fazzalari (direttrice de LAvanti, organo del Psi). Lo dichiara Stefano Ceccanti, vice-presidente di Libertà Eguale.