R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P e n s o c h e n o n d e b b a s f u g g i r e a n e s s u n o l a p r o g r e s s i v a e s t e n s i o n e d e l l e a d e s i o n i i n q u a n t i t à e q u a l i t à a l l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a L u n e d ì a F i r e n z e d a L i b e r t à E g u a l e T o s c a n a . O l t r e a l n u c l e o o r i g i n a r i o d e g l i a d e r e n t i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e r e g i o n a l e e n a z i o n a l e , t r a c u i a l c u n i p r i m i p r o m o t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o ( E n r i c o M o r a n d o , G i o r g i o T o n i n i , M i c h e l e S a l v a t i , C l a u d i a M a n c i n a , C l a u d i o P e t r u c c i o l i , E n z o B i a n c o , C a r l o F u s a r o , P a o l o G i a r e t t a , M a g d a N e g r i ) a l p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e A u g u s t o B a r b e r a , t r o v i a m o e s p o n e n t i d i t u t t o l ’ a r c o d e l l e f o r z e d e l c e n t r o s i n i s t r a f a v o r e v o l i a l S ì : B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a ( P i ù E u r o p a ) , R a f f a e l l a P a i t a e M a s s i m o U n g a r o ( I t a l i a V i v a ) , G i a d a F a z z a l a r i ( d i r e t t r i c e d e L ’ A v a n t i , o r g a n o d e l P s i ) ” . L o d i c h i a r a S t e f a n o C e c c a n t i , v i c e - p r e s i d e n t e d i L i b e r t à E g u a l e .