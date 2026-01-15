R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l r a g g i u n g i m e n t o d e l l e 5 0 0 m i l a f i r m e i n p o c h e s e t t i m a n e è u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o e d è l a m i g l i o r r i s p o s t a d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i a l l ’ a r r o g a n z a d i u n g o v e r n o c h e v u o l e a g i r e i n m a n i e r a i m p u n i t a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " Q u e s t a m o b i l i t a z i o n e d i m o s t r a c h e n o n c ’ è n u l l a d i r i f o r m a t o r e i n c i ò c h e l a d e s t r a s t a f a c e n d o s u l l a g i u s t i z i a : n o n a s s u m o n o m a g i s t r a t i , n o n r i d u c o n o l a d u r a t a d e i p r o c e s s i p e n a l i e c i v i l i , n o n m i g l i o r a n o l ’ a c c e s s o a l l a g i u s t i z i a p e r i c i t t a d i n i . C ’ è i n v e c e l a v o l o n t à d i i n d e b o l i r e c h i i n d a g a e d i c o l p i r e g l i s t r u m e n t i c h e h a n n o p e r m e s s o d i c o n t r a s t a r e m a f i a e c o r r u z i o n e . L e 5 0 0 m i l a f i r m e r a c c o l t e i n c o s ì p o c o t e m p o s o n o u n s e g n a l e p o l i t i c o c h i a r o : i l P a e s e n o n a c c e t t a r i f o r m e c h e t u t e l a n o i p o t e n t i e i n d e b o l i s c o n o l o S t a t o d i d i r i t t o " .