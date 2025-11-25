R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è i l n o s t r o 1 5 e s i m o r a p p o r t o , f a t t o a s s i e m e a U n i o n c a m e r e e a t a n t i a l t r i p a r t n e r e d e s p e r t i , c h e m i s u r a n o n s o l o q u a n t o n o i i n v e s t i a m o i n c u l t u r a , m a ‘ q u a n t o l a c u l t u r a i n v e s t e s u l l ' I t a l i a ’ , o s s i a i l v a l o r e d a q u e s t a g e n e r a t o n e l l ’ e c o n o m i a d i t a n t i a l t r i s e t t o r i p i ù a v a n z a t i ” . C o s ì E r m e t e R e a l a c c i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e S y m b o l a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a X V e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ‘ I o s o n o c u l t u r a ’ s v o l t a s i a R o m a . I l r e p o r t è s t a t o r e a l i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e e d a U n i o n c a m e r e , C e n t r o s t u d i d e l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e e D e l o i t t e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l c r e d i t o s p o r t i v o e c u l t u r a l e , F o n d a z i o n e F i t z c a r r a l d o , F o r n a s e t t i e c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . “ A n c h e q u e s t ' u l t i m o r a p p o r t o f a v e d e r e u n a c r e s c i t a d e g l i e f f e t t i d e l l a c u l t u r a s u l l a n o s t r a e c o n o m i a c o n u n v a l o r e d i 1 1 3 m i l i a r d i d i e u r o p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i e f f e t t i p i ù d i r e t t i e d i o l t r e 3 0 0 m i l i a r d i p e r q u e l l i i n d i r e t t i . Q u e s t a c r e s c i t a , c h e r i g u a r d a t a n t o i s e t t o r i p i ù a v a n z a t i , c o m e q u e l l o d e l l e t e c n o l o g i e , q u a n t o i l p a t r i m o n i o s t o r i c o c u l t u r a l e , t i e n e f e d e a q u e l l o c h e i l p r e s i d e n t e C a r l o A z e g l i o C i a m p i d i c e v a d e l l ' a r t i c o l o p i ù o r i g i n a l e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e : l ' a r t i c o l o 9 ” . S o l o n e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e “ a l l ’ i n t e r n o d i u n o s t e s s o a r t i c o l o c i s o n o l a c u l t u r a , i l p a t r i m o n i o s t o r i c o c u l t u r a l e , l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l a t e c n i c a . A d e s s a h a a g g i u n t o p o i , o l t r e a l l a b e l l e z z a , a n c h e l ' a m b i e n t e . U n a s p e c i e d i p r o g e t t o p e r l ' I t a l i a c h e , i n u n m o m e n t o i n c u i i l m o n d o è a t t r a v e r s a t o d a g u e r r e , d a c o m p e t i z i o n i e c o n o m i c h e , d a s c o n t r i f r a m o n d i , c i d à u n a s o r t a d i ‘ a s s i c u r a z i o n e ’ p e r i l f u t u r o , a p a t t o d i c o n t i n u a r e s u q u e s t a s t r a d a . N o i s o s t e n i a m o c h e ‘ s e l ' I t a l i a f a l ' I t a l i a ’ è u n P a e s e n o n s o l o a t t r a t t i v o m a a n c h e f o r t i s s i m o ” , c o n c l u d e R e a l a c c i .