T r e v i s o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a r i c h i e d e n u o v e c o m p e t e n z e d i g i t a l i , u n a c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o e u n a v e r a e p r o p r i a a l f a b e t i z z a z i o n e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . C o s ì C e l i n e R a m j o u é , v i c e d i r e t t r i c e p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e e i D a t i e C a p o d e l l ' U n i t à p e r i l T e x t e D a t a M i n i n g p r e s s o i l C e n t r o C o m u n e d i R i c e r c a ( J r c ) n e l c a m p u s d i I s p r a , d u r a n t e l a s e c o n d a g i o r n a t a d i S t a t i s t i c A l l , i l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a o r g a n i z z a t o a T r e v i s o . R a m j o u é h a p a r t e c i p a t o a l p a n e l i n t i t o l a t o “ D a t i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l s e r v i z i o d e l c i t t a d i n o : i l c o n t r i b u t o d e l C e n t r o C o m u n e d i R i c e r c a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a ” e d h a s p i e g a t o : “ P r o m u o v i a m o u n a p p r o c c i o e t i c o e m u l t i d i s c i p l i n a r e p e r s o s t e n e r e q u e s t a f o r m a z i o n e p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o r t i i n n o v a z i o n e i n E u r o p a s e t u t t i l a s a n n o u s a r e b e n e ” . L a f o r m a z i o n e d i v e n t a q u i n d i f o n d a m e n t a l e q u a n d o s i p a r l a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : “ I l d i v a r i o d i c o m p e t e n z e a p e r t o d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a è v e r a m e n t e u n a s f i d a e n o r m e e r i c h i e d e a n c h e l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e e l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o c h e v a i n t e g r a t a c o n p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e ” .