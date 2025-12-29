R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G i u s t a e m o t i v a t a l a s c e l t a d e l s i n d a c o d i N a r d ò P i p p i M e l l o n e d i i n t i t o l a r e u n a s c u o l a d e l l a s u a c i t t à a d u n o s t u d e n t e d i 1 8 a n n i , u n m a r t i r e p e r l a l i b e r t à c h e i n i z i ò i l s u o m a r t i r i o , p e n s a t e u n p o ' , p e r u n t e m a d i i t a l i a n o , u n c o m p i t o i n c l a s s e d o v e e s p r e s s e l i b e r a m e n t e d e l l e o p i n i o n i . U n m a r t i r i o p r o v o c a t o d a u n i n s e g n a n t e c o m u n i s t a c h e e s p o s e i l t e m a i n b a c h e c a e S e r g i o a l p u b b l i c o l u d i b r i o , f a c e n d o n e u n b e r s a g l i o p e r d e l l e b e s t i e a s s e t a t e d i s a n g u e t r a v e s t i t e d a s t u d e n t i d i m e d i c i n a . U n o s t u d e n t e a m m a z z a t o n e l 1 9 7 5 d a l l a s u a s t e s s a s c u o l a . C o l p e v o l e d i e s s e r e d i d e s t r a . 5 0 a n n i d o p o u n s i n d a c o v o r r e b b e i n t i t o l a r g l i u n a s c u o l a , a p e r e n n e r i c o r d o d e l s u o s a c r i f i c i o , m a i l s i n d a c a t o c o m u n i s t a d i c e n o . L a C g i l d o v r e b b e s o l o t a c e r e e d i n g i n o c c h i a r s i d i n a n z i a l l a m e m o r i a d i u n r a g a z z i n o c h e e b b e i l c o r a g g i o d e l l e p r o p r i e i d e e d i l i b e r t à e l e r i v e n d i c ò , c a u s a n d o l a s u a c o n d a n n a a m o r t e d a p a r t e d e i c o m u n i s t i d e l l ' e p o c a , c h e l o a s p e t t a r o n o s o t t o c a s a a l t e r m i n e d e l l e l e z i o n i e l o a g g r e d i r o n o i n b r a n c o a c o l p i d i c h i a v i i n g l e s i " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o . " I c o m u n i s t i d i o g g i , q u e l l i d e l s i n d a c a t o , d o v r e b b e r o s u p e r a r e i p r o p r i o s t a c o l i i d e o l o g i c i - a g g i u n g e - e p l a u d i r e a l l ' i n t i t o l a z i o n e d e l l a s c u o l a a S e r g i o . L a s c u o l a è l i b e r t à , è c o s c i e n z a c r i t i c a , è c o r a g g i o d e l l e i d e e , t u t t i v a l o r i a l t a m e n t e r a p p r e s e n t a t i d a S e r g i o . R a m e l l i e r a c o l p e v o l e d i e s s e r e u n r a g a z z o d i d e s t r a , m a s a r e b b e p o t u t o e s s e r e t r a n q u i l l a m e n t e d i s i n i s t r a : i n q u e g l i a n n i l e v i t t i m e f u r o n o t a n t i s s i m e d a a m b o l e p a r t i e q u e l l a s t a g i o n e è s t a t a f o r t u n a t a m e n t e c h i u s a p e r s e m p r e . I n t i t o l a r e u n a s c u o l a a S e r g i o è u n g e s t o d i p a c i f i c a z i o n e n a z i o n a l e , 5 0 a n n i d o p o l a s u a m o r t e , m a e v i d e n t e m e n t e q u e s t o p r o p r i o n o n v a g i ù a l l a C g i l . E q u e s t o g e s t o l a q u a l i f i c a u l t e r i o r m e n t e ” .