R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i s s à , f o r s e B a r b a r a F l o r i d i a s i è f i n a l m e n t e r e s a c o n t o d e l f a l l i m e n t o d e l l a p r o p r i a p r e s i d e n z a , e a d e s s o s t a c e r c a n d o d i r i c i c l a r s i c o m e r e s p o n s a b i l e d e i p r o g r a m m i e p a l i n s e s t i d e l l a R a i . N o n s i s p i e g a a l t r i m e n t i l a s u a r i c h i e s t a d i d e d i c a r e l a p r i m a s e r a t a a l d r a m m a d i G a z a . U n a r i c h i e s t a , p e r a l t r o , a l q u a n t o r i s i b i l e v i s t o i l g r a n d e s f o r z o d e l l ’ A z i e n d a p e r g a r a n t i r e c o p e r t u r a m e d i a t i c a a q u e s t a t r a g e d i a " . L o d i c h i a r a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , R a f f a e l e S p e r a n z o n , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i . " D a l l a p r e s i d e n t e d e l l a V i g i l a n z a p i u t t o s t o c i s a r e m m o a t t e s i i r i n g r a z i a m e n t i p e r q u a n t o s t a f a c e n d o i n q u e s t i g i o r n i i l S e r v i z i o P u b b l i c o , r i v e n d i c a n d o n e c o n o r g o g l i o l a p r o f e s s i o n a l i t à . M a c o m p r e n d o c h e a l l a F l o r i d i a , a l M 5 S e d a l l a s i n i s t r a q u e s t o n o n i n t e r e s s i , l ’ u n i c o o b i e t t i v o r i m a n e q u e l l o d i o c c u p a r e l e p o l t r o n e , p i a z z a r e g l i a m i c i g i o r n a l i s t i e i n f l u e n z a r e l a p r o g r a m m a z i o n e . M a s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e q u e s t a R a i è c a m b i a t a , e f i n a l m e n t e i n m e g l i o ” .